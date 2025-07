Un bărbat a fost salvat de cățelul său după ce a căzut într-o prăpastie din Alpi. Gestul incredibil pe care patrupedul l-a făcut

Un bărbat care explora Fee din Elveția a trăit coșmarul vieții sale după ce a căzut 8 metri într-o prăpastie ascunsă sub . Ce avea să-i salveze viața este incredibil! Nu un echipament sofisticat, nici un salvamontist cu drone. Ci un chihuahua blănos, loial și extrem de inteligent, care i-a vegheat soarta de pe marginea prăpastiei, relatează .

Totul s-a întâmplat vineri, când bărbatul a pășit pe un pod de zăpadă instabil și s-a prăbușit printre blocurile de gheață. Deși grav rănit, a reușit să transmită un apel de urgență printr-un walkie-talkie, dar locația exactă nu putea fi identificată din aer.

Cățelul vedetă i-a salvat viața. A fost poziționat perfect pentru sistemele echipelor de salvare

Echipa de salvare a survolat zona ore în șir, fără să vadă vreo urmă clară de accident. Asta până când, la ora 15:00, unul dintre salvatori a observat o mișcare ciudată pe o stâncă. Era chihuahua-ul, mic, dar hotărât, stând nemișcat lângă prăpastia care îi înghițise stăpânul.

„Datorită comportamentului câinelui, am reușit să identificăm locul exact. Am coborât în rapel și am recuperat victima în viață”, a transmis echipa Air Zermatt într-un comunicat citat de Click.

Atât bărbatul, cât și patrupedul său, au fost transportați cu elicopterul la un spital din orașul Visp.

Salvatorii au lăudat calmul remarcabil al animalului, care nu s-a mișcat de pe stâncă și a urmărit întreaga operațiune „ca un adevărat supraveghetor”. Un gest care, spun ei, a făcut diferența dintre viață și moarte.

Nu e primul erou patruped! Un caz similar a avut loc în SUA anul trecut

Reprezentanții Air Zermatt au amintit că nu este prima oară când un câine salvează un om dintr-o situație dramatică. În 2023, în Oregon, SUA, un câine pe nume Blue a fugit șase kilometri pentru a alerta familia stăpânului său, care fusese implicat într-un accident rutier grav. Datorită lui, victima și ceilalți trei câini din camionetă au fost salvați.