Momente de panică în San Francisco. O mașină a pătruns în consulatul chinez / Șoferul a fost împuşcat mortal de poliţie (VIDEO)

În după-amiaza zilei de luni, 9 octombrie, a avut loc un incident în consulatul chinez din San Francisco, în care o mașină a pătruns în clădire. Vehiculul a ajuns în interiorul consulatului, apropiindu-se periculos de birourile destinate solicitărilor de viză. Ca reacție la această situație, forțele de poliție au deschis focul , în cele din urmă rănindu-l mortal.

Sergentul Kathryn Winters de la Poliția din San Francisco a informat jurnaliștii că „ofițerii (…) au intrat în contact cu suspectul și au avut loc focuri de armă în care au fost implicați ofițerii”. Conform primelor informații, nu au fost înregistrate alte victime, a precizat Le Figaro, citat de .

Suspectul „a intrat violent cu mașina în sala de administrație a consulatului nostru, amenințând grav viețile personalului și ale persoanelor aflate la fața locului și provocând daune serioase” clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al consulatului într-un comunicat. „Suspectul a fost imobilizat de poliție”, a continuat el, condamnând acest „atac violent” și cerând o anchetă.

A man named Sergii told me he was waiting to get his visa at the Chinese Consulate in SF when this car crashed into the wall 2 meters f/where he was sitting.

He says he saw a knife & security guards trying to hold the man down. Sources told me the State Department was on scene.

