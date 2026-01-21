B1 Inregistrari!
Acordul Mercosur a fost blocat de Parlamentul European. Ar putea intra în vigoare abia peste un an (VIDEO)

Adrian A
21 ian. 2026, 14:52
Protest al fermierilor in fața Parlamentului European, Strasbourg, Franta, 6 februarie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea
Parlamentul European a votat trimiterea acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. A fost un vot la limită, însă tratatul este blocat.

Cum s-a votat în Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE.

334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut.

PSD a anunțat că europarlamentarii săi au pentru trimiterea acordului la Curtea de Justiție.

„Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența! Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE.”, se arată într-un comunicat al partidului.

În schimb, liberalii au votat împotrivă. Ca și europarlamentarii UDMR.

“Noi, europarlamentarii Partidului Naţional Liberal, împreună cu colegii de la UDMR, europarlamentarii PPE România ne-am ocupat serios de acest subiect, am luptat pentru drepturile fermierilor în ultima jumătate de an şi trebuie spus că situaţia fermierilor în ultima jumătate de an s-a schimbat fundamental.

Am obţinut pentru ei 47 de miliarde de euro în plus în negocierile pe buget, 45 de miliarde de euro în plus în negocierile pe Mercosur, această clauză de salvgardare pe Mecosur şi un pachet mare de debirocratizare în sectorul agricol.

Noi am discutat amplu între europarlamentarii PNL, PPE România despre acest subiect, am discutat cu fermieri, am discutat şi cu alte ramuri ale economiei şi poziţia noastră este de a vota împotriva trimiterii la Curte.”, a declarat Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, înainte de vot.

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

În paralel, Parlamentul European dezbate o moțiune de cenzură la adresa Comisiei pe tema acordului UE-Mercosur. Votul prin apel nominal este programat joi. Pentru adoptare este necesară o majoritate de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte majoritatea membrilor Parlamentului.

Moțiunea a fost inițiată de grupul „Patrioți pentru Europa” și invocă, între altele, faptul că negocierile ar fi fost încheiate unilateral în decembrie 2024, ignorând opoziția unor parlamente naționale, a Parlamentului European și a fermierilor din UE. Inițiatorii susțin că acordul ar pune presiune pe sectorul agricol european, prin deschiderea pieței către produse care nu ar respecta standardele UE de mediu, sociale, de bunăstare a animalelor și cele sanitare și fitosanitare.

Pentru a fi supusă votului, o moțiune de cenzură are nevoie de sprijinul a cel puțin 72 de eurodeputați din totalul de 719.

