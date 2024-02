Motivul pentru care o pereche de miri și-a anulat nunta cu patru zile înainte: „Nu era deloc ieșită din comun...”

O pereche de miri și- cu patru zile înainte, după ce le-a cerut invitaților să le ofere cel puțin 1.500 de dolari. Cei doi îndrăgostiți și-au dorit enorm să își scoată cheltuielile cu evenimentul de basm, care avea o valoare de 42.000 de dolari.

„Doar opt persoane ne-au anunțat că vor participa”

„Am trimis invitațiile și trebuiau să confirme că ne vor dărui la nuntă banii pe care i-am cerut, 1.500 de dolari de fiecare, dar doar 8 persoane ne-au anunțat că vor participa”, a spus Susan, mireasa din Canada, care s-a văzut nevoită să anuleze întregul eveniment.

Mirii au rămas și fără nași, după ce au trimis invitațiile, și din cauza problemelor cu banii au decis că este mai bine să , chiar dacă asta se întâmpla cu patru zile înainte de ziua cea mare.

„Brusc, mai mulți oameni s-au retras, inclusiv nașa de cununie. Prietena mea cea mai bună din copilărie. A doua mea familie. Am fost atât de șocată și tristă până la lacrimi!”, a mai adăugat tânăra, conform .

Cei doi îndrăgostiți s-au despărțit din cauza refuzului invitaților

„Dragi prieteni, cu mare tristețe trebuie să vă anunț că am anulat nunta. Îmi pare rău că se întâmplă doar cu patru zile înainte. Din păcate, logodnicul meu și cu mine ne-am despărțit din cauza unor probleme recente și ireparabile. Am decis să încheiem relația și să nu mergem mai departe cu nicio procedură viitoare în acest sens”, a scris Susan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

De asemenea, tânăra a mai mărturisit că s-a despărțit de cel care trebuia să-i fie soț din cauza refuzului invitaților, ținând cont că, din punctul ei de vedere, evenimentul .

„Am cerut, adică am cerut specific, daruri în bani. Cum am fi putut avea nunta la care visam fără finanțarea adecvată?. Ne-am sacrificat atât de mult și am cerut fiecărui invitat doar aproximativ 1.500 de dolari. Am vorbit cu câțiva oameni care chiar ne-au promis mai mult pentru a ne face visul să devină realitate. Cererea noastră de 1.500 de dolari nu era deloc ieșită din comun…Dacă nu puteai contribui, nu erai invitat”, a mai adăugat tânăra.