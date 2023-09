Motivul pentru care poliţiştii japonezi îmbată şoferii şi îi urcă apoi la volan. Care sunt obiectivele autorităților?

Poliția din Japonia a adoptat o metodă inedită pentru prevenirea accidentelor cauzate de șoferii aflați sub influența alcoolului: aceștia sunt invitați să participe la o experiență în care consumă alcool în mod controlat și apoi sunt plasați la volan. Această abordare neconvențională are asupra efectelor conducției sub influența alcoolului și de a evita astfel producerea de accidente.

Experimentul inedit făcut de poliţiştii japonezi

Practic, autoritățile doresc să ofere șoferilor o perspectivă directă asupra riscurilor pe care și le asumă atunci când conduc sub influența alcoolului. Această inițiativă implică parcurgerea unei curse pe un traseu special amenajat, în timp ce . Întreaga experiență este înregistrată pe cameră, ulterior fiind revizuită și analizată în detaliu după ce efectele alcoolului se disipează.

Pentru a preveni accidentele cauzate de consumul de alcool la volan şi conştienţi fiind că simplele sfaturi nu sunt suficiente, poliţiştii şi instructorii auto din Japonia au adoptat o abordare mai directă în educarea şoferilor. În localitatea Fukuoka, ei au introdus o metodă inovatoare, care începe prin a le oferi şoferilor o experienţă directă cu efectele alcoolului. În acest context, unul dintre şoferi este chiar un jurnalist, scrie .

Sute de șoferi au participat la acest curs

Cu alcoolemie de două ori peste limita legală, protagonistul e convins că poate conduce și se urcă la volan alături de o colegă. Parcurg aceeași rută ca înainte de consumul de alcool. În cele din urmă, colega jurnalistului împărtășește experiența trăită. Sute de șoferi au participat la acest curs menit să le arate de ce nu ar trebui să se aventureze băuți la volan. Inițiativa a fost lansată în memoria a 17 ani de la un accident tragic în care au murit trei copii.