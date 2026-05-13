Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 13:33
Jose Mourinho. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Jose Mourinho ar fi tot mai aproape de o revenire spectaculoasă la Real Madrid, însă noul proiect pregătit pe Santiago Bernabeu nu s-ar rezuma doar la schimbarea antrenorului. Presa internațională scrie că tehnicianul portughez ar fi venit deja cu mai multe condiții pentru reconstrucția echipei, relatează Teamtalk, citat de către G4Media.

Mourinho ar pregăti o nouă revoluție la Real Madrid

După un sezon considerat dezamăgitor, conducerea lui Real Madrid caută soluții pentru a readuce clubul în lupta pentru marile trofee europene și interne.

Potrivit publicațiilor citate, Jose Mourinho ar fi ajuns la un acord cu oficialii madrileni pentru revenirea pe banca tehnică, iar anunțul oficial ar putea veni în perioada următoare.

Presa spaniolă susține că Florentino Perez vede în Mourinho antrenorul capabil să restabilească disciplina în vestiar și să gestioneze tensiunile apărute în ultimele sezoane.

Trei jucători ar fi deja pe lista dorită de Mourinho. Care sunt aceștia?

Conform informațiilor apărute în presa sportivă, Mourinho ar fi solicitat întăriri clare pentru defensivă și mijlocul terenului înainte de a accepta oficial provocarea de la Madrid.

Printre numele vehiculate se află fundașul portughez Antonio Silva, portarului Diogo Costa și mijlocașul Ruben Neves, toți considerați jucători compatibili cu stilul dorit de antrenorul portughez.

Antonio Silva este unul dintre fotbaliștii pe care Mourinho îi cunoaște foarte bine din perioada petrecută în Portugalia, iar sursele citate susțin că tehnicianul îl consideră o piesă importantă pentru reconstrucția defensivei madrilene.

Real Madrid caută un nou început după un sezon greu

Actualul sezon a fost marcat de rezultate sub așteptări și probleme interne la Real Madrid, iar conducerea clubului ar fi decis să accelereze schimbările.

Jose Mourinho a mai antrenat Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat titlul în Spania și a devenit una dintre cele mai puternice figuri din vestiarul madrilen.

Acum, presa internațională vorbește despre posibilitatea unei reveniri într-un moment în care clubul încearcă să își redefinească strategia și să readucă stabilitatea la nivelul lotului.

