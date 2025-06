Nicușor Dan, mesaj către Donald Trump: „Suntem pregătiți să colaborăm pentru a atinge întregul potențial al parteneriatului nostru”

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj către omologul american, Donald Trump, la împlinirea a 145 de ani de ralații diplomatice cu SUA.

Potrivit lui Nicușor Dan, România este pregătită să lucreze împreună cu președintele Donald Trump pentru a atinge întregul potențial al parteneriatului strategic cu SUA.

„Astăzi sărbătorim 145 de ani de relații diplomatice cu aliatul nostru apropiat, SUA. Reflectând asupra acestei călătorii, sărbătorim nu doar numeroasele etape ale cooperării noastre, ci și spiritul de prietenie care a evoluat într-un parteneriat strategic solid. Suntem pregătiți să colaborăm cu președintele Trump pentru a atinge întregul potențial al parteneriatului nostru”, a scris Nicușor Dan, pe platforma X.

Today we celebrate 145 years of diplomatic relations with our close ally, the USA.

As we reflect on this journey, we celebrate not only the many milestones of our cooperation, but the spirit of friendship that evolved into a robust Strategic Partnership.

Ready to work…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO)