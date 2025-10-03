La sfârșitul săptămânii viitoare, cetățenii din afara UE vor fi obligați să respecte noi reguli de călătorie. Aceștia vor trebui să își scaneze pașaportul și să își facă amprente digitale și fotografie pentru a intra în majoritatea țărilor europene.

Care sunt cele mai noi reguli de călătorie în UE

Noile reguli de călătorie în UE, cunoscute sub numele de EES, sunt introduse pentru a înlocui ștampilarea pașaportului pentru toți cetățenii din afara UE.

Noile reguli se vor aplica în spațiul Schengen, care include 29 de țări – dar nu și Irlanda sau Cipru, potrivit

Țările UE vor începe să introducă EES pentru cetățenii britanici și din afara UE care călătoresc pentru o ședere scurtă – implementarea completă va dura șase luni.

Va fi necesar ca vizitatorii să se înregistreze la frontieră prin scanarea pașaportului și efectuarea de „verificări biometrice” – adică, prin amprente digitale și fotografiere.

Acest lucru se va face de obicei la un chioșc automat sau de către un ofițer de frontieră.

ABTA, cea mai mare asociație de turism din Marea Britanie, spune că cel puțin un punct de frontieră din fiecare țară ar trebui să opereze noul sistem până pe 12 octombrie.

Măsurile necesare pentru cetățenii din afara UE

După ce ați finalizat acest proces de înregistrare într-o țară, care face parte din lista cu noi reguli de călătorie în UE, va trebui doar să vă scanați pașaportul și să furnizați fie amprente digitale, fie o fotografie pentru a intra sau ieși din oricare dintre țările vizate.

„Nu sunt necesare documente”, a declarat pentru Money Naomi Leach, redactor adjunct al Which? Travel. „Guvernul britanic a confirmat pe 9 septembrie că nu este necesară nicio înregistrare prealabilă sau documente înainte de a călători.”

„Nu trebuie să faceți nimic în afară de a verifica valabilitatea pașaportului și că respectați regula Schengen de 90/180 de zile.”

Copiilor sub 12 ani nu li se vor lua amprentele digitale, dar vor fi fotografiați conform noilor reguli.

Guvernul britanic spune că verificările ar trebui să dureze doar unul până la două minute pentru fiecare persoană, dar acestea pot duce la timpi de așteptare mai lungi la controlul de frontieră.

„Acordați mai mult timp pentru călătoria dvs.”, a spus Leach. „Merită să rezervați transferuri ulterioare, închiriere de mașini sau alte călătorii ulterioare.”

Până în acest moment, 10% din punctele de trecere a frontierei din fiecare țară ar trebui să utilizeze noul sistem.

Toți călătorii care intră în țară prin aceste puncte ar trebui să utilizeze EES.

Calendarul pentru cele mai noi reguli de călătorie în UE

Ianuarie 2026 – În această etapă, jumătate din punctele de trecere a frontierei din fiecare țară ar trebui să aibă sistemul funcțional.

Dar doar o treime dintre pasageri vor trebui să îl utilizeze, a declarat Comisia Europeană.

10 aprilie 2026 – Pașapoartele nu vor mai fi ștampilate sau verificate manual începând cu această dată.

Modul în care călătorim acum se va fi încheiat, iar toate punctele de trecere a frontierei din țările participante vor trebui să aibă sistemul funcțional.

În majoritatea cazurilor, verificările EES vor avea loc la sosirea în țara pe care o vizitați.

Dar, dacă vă îndreptați spre străinătate folosind Portul Dover, Eurotunnelul de la Folkestone sau Eurostarul de la St Pancras International din Londra, veți finaliza verificările înainte de a părăsi Marea Britanie.

Regula Schengen de 90/180 de zile

Noul sistem va ajuta la supravegherea regulii Schengen de 90/180 de zile, care permite cetățenilor din afara UE să rămână în spațiul Schengen pentru maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Noul sistem nu este singurul lucru care se schimbă în ceea ce privește călătoriile în Europa. O altă schimbare pentru care călătorii britanici ar trebui să se pregătească este introducerea Sistemului European de Informații și Autorizare pentru Călătorii (ETIAS).

„Când va intra în vigoare, ceea ce nu este așteptat până la sfârșitul anului 2026, turiștii vor trebui să aplice online și să plătească o taxă de 20 EUR (aproximativ 17 lire sterline) înainte de a călători”, a declarat Naomi Leach. „Autorizația este așteptată să fie valabilă timp de trei ani sau până la expirarea pașaportului.”