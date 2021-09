Noi reguli pentru femeile din Afganistan. Cum se desfășoară orele pentru studenți și studente (FOTO)

Venirea talibanilor la putere în Afganistan a reprezentat un moment de schimbare majoră. Pentru prima dată de la preluarea puterii, studenții au revenit la ore, iar o draperia separă femeile de bărbați, în sălile de curs.

Talibanii au dat o serie de asigurări cu privire la respectarea drepturilor oamenilor, însă la ultima guvernare a insurgenților, în perioada 1996 – 2001, femeile nu aveau acces la educație și nici nu puteau ocupa un loc de muncă.

Pentru moment, nu este foarte clar ce presupune respectarea drepturilor femeilor de către talibani, dar studenții au revenit în clase. Femeile și bărații sunt separați de o draperie, amplasată în mijlocul sălii, relatează Reuters.

Mai mulți profesori din cele mai mari orașe din Afganistan, Kabul, Kandahar și Harat, au explicat pentru sursa citată cum se desfășoară orele.

This morning, we went to meet students at the first day of university in Kabul. There are not mixed anymore and have to wear hijab and take a separate entrance. Classes are separated by a curtain. #Afghanistan pic.twitter.com/nbpFzAvykn

— Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) September 6, 2021