Norvegia își modernizează flota de război. Țara achiziționează fregate britanice de 13,5 miliarde dolari

Norvegia a anunțat că va achiziționa nave militare din Marea Britanie, în cadrul unui program estimat la 13,5 miliarde dolari. Este cea mai mare investiție militară din istoria sa.

Cuprins:

Anunțul făcut referitor la achiziția de nave

Marea Britanie și Norvegia vor coopera în Marea Nordului

Anunțul făcut de Norvegia referitor la achiziția de nave

Norvegia a anunţat duminică, 31 august, că a ales Marea Britanie ca partener strategic pentru achiziţia de fregate, în cadrul celui mai mari program de investiții militare din istoria sa. Investiția este evaluată la 10 miliarde lire sterline, aproximativ 13,5 miliarde dolari, după cum transmite CNBC.

„Aceasta va fi cea mai mare achiziţie de până acum. Intrăm acum în negocierile finale pentru contract”, a declarat premierul Jonas Gahr Store.

Programul militar, inițiat de Norvegia, are drept scop consolidarea apărării maritime, esenţială pentru monitorizarea submarinelor nucleare ale flotei ruse din nord. În acest context, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite au intrat în competiţie cu propriile modele de fregate. Guvernul norvegian a optat pentru nava britanică T-26 City-class, produsă de BAE Systems.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat anunțul făcut de Norvegia cu privire la contractul de achiziție. El a anunța că prin acest program vor fi susținute 4.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, dintre care peste 2.000 în şantierele navale din Scoţia.

Norway will procure British Type-26 frigates 🇳🇴🇬🇧 The Norwegian government has selected The United Kingdom as a strategic partner, and will procure British frigates for the Royal Norwegian Navy. This will be the largest procurement for the Norwegian Armed Forces ever PM… — Norwegian Ministry of Defence (@Forsvarsdep)

Marea Britanie și Norvegia vor coopera în Marea Nordului

Premierul Jonas Gahr Store a subliniat că fregatele sunt „cheia pentru apărarea suveranităţii” şi că vor avea un rol crucial în supravegherea submarinelor ruseşti cu bază în Peninsula Kola, la graniţa arctică cu Norvegia.

Guvernul norvegian a precizat că draftul de acord include şi cooperare industrială echivalentă cu valoarea totală a achiziţiei. Astfel, prin program va avea de beneficiat și industria de apărare locală.

Acordul cu Marea Britanie prevede o flotă comună de 13 fregate antisubmarin. Din această flotă vor face parte opt fregate britanice și cel puțin cinci nave norvegiene. Acestea vor opera împreună în mările din nordul Europei.

În prezent, Norvegia operează patru fregate şi intenţionează să comande cel puţin cinci nave noi, cu opţiunea pentru o a şasea. Guvernul norvegian și-a majorat bugetul militar, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. De asemenea, Norvegia s-a conformat presiunilor exercitate de Washington pentru ca statele NATO să-şi întărească capacităţile de apărare.