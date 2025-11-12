B1 Inregistrari!
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie

B1.ro
12 nov. 2025, 07:48
Refugiați ucraineni. Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe
Cuprins
  1. Cu cât a crescut numărul de refugiați ucraineni în septembrie
  2. Țările în care se află cei mai mulți ucraineni care beneficiază de protecție temporară
  3. Ce au avertizat autoritățile din Germania și polonia referitor la numărul mare de regufiați ucraineni

Numărul de refugiați ucraineni care fug în UE, în căutarea unui loc sigur, a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani. Creșterea vine după ce Kievul a modificat regulile și a permis mai multor tineri să părăsească țara, sugerează cifrele oficiale.

Cu cât a crescut numărul de refugiați ucraineni în septembrie

În septembrie, țările UE au acordat 79.205 noi decizii de protecție temporară ucrainenilor – o creștere de 49% față de august și cea mai mare creștere lunară din august 2023. Creșterea a venit după ce Ucraina a permis bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să părăsească liber țara.

Până la sfârșitul lunii septembrie, 4,3 milioane de ucraineni se aflau sub protecție temporară în UE, un statut special conceput pentru a face față unui aflux masiv de persoane strămutate care nu se pot întoarce acasă.

Țările în care se află cei mai mulți ucraineni care beneficiază de protecție temporară

Germania, Polonia și Cehia au găzduit cele mai mari ponderi de ucraineni fugiți din calea războiului. Pe de altă parte, Cehia a înregistrat și cea mai mare pondere de beneficiari de protecție temporară, raportat la populație (35,7 la 1.000).

Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de beneficiari de protecție temporară, o creștere de aproape 13.000 de persoane. Topul este urmat de Germania, care, începând din septembrie, găzduiește 7.600 de noi ucraineni și Cehia, cu 3.500 de refugiați sosiți la începutul toamnei. Doar Franța a înregistrat o mică scădere de 240 de persoane.

Femeile au reprezentat 44% din totalul persoanelor protejate, minorii 31%, iar bărbații aproximativ 25%, potrivit Politico.

Ce au avertizat autoritățile din Germania și polonia referitor la numărul mare de regufiați ucraineni

Ucrainenii au reprezentat peste 98% din totalul persoanelor cărora li s-a acordat protecție temporară în cadrul schemei UE, care a fost prelungită în iunie până în martie 2027.

Cifrele vin pe fondul unei neliniști politice crescânde în Germania și Polonia, unde politicienii au avertizat că afluxul de tineri ucraineni ar putea eroda sprijinul public pentru Kiev. De altfel, partidele de extremă dreapta acuză refugiații că se eschivează de la serviciul militar și suprasolicită sistemele de asistență socială.

