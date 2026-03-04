B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate

Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 13:14
Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
Sursa foto: Pixabay.com

Un număr de 28 de cadre didactice și 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în alte zone ale Emiratelor Arabe Unite.

Primele date despre profesorii din Bacău blocați în Emirate

Majoritatea profesorilor și învățătorilor provin chiar din municipiul Bacău, a declarat Lavinia Misăilă, inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău.

Misăilă a menționat că nu există informații clare despre momentul și modalitatea în care aceștia vor putea reveni în țară: „Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă”.

Unitățile de învățământ au recurs la suplinitori și cadre didactice pensionate pentru a asigura continuitatea orelor.

„Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă”, a mai declarat Lavinia Misăilă, pentru Radio România Iași.

Amintim că datele de marți arătau că peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu, iar o parte au cerut să participe la cursuri online.

Tags:
Citește și...
Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
Externe
Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană
Externe
Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană
Tim Cook spune că natura este „purificatorul minții”. Obiceiul simplu care îl ajută să facă față presiunii de la Apple
Externe
Tim Cook spune că natura este „purificatorul minții”. Obiceiul simplu care îl ajută să facă față presiunii de la Apple
Dumitru Dragomir: „Dacă e pe lumea asta un om care să-i descifreze psihologia gândirii lui Trump, eu mă împușc”
Externe
Dumitru Dragomir: „Dacă e pe lumea asta un om care să-i descifreze psihologia gândirii lui Trump, eu mă împușc”
Veto-ul Ungariei zguduie echilibrul european. Cum vrea Olanda să schimbe regulile deciziilor europene
Externe
Veto-ul Ungariei zguduie echilibrul european. Cum vrea Olanda să schimbe regulile deciziilor europene
„Made in Europe”, noua miză economică a Comisiei Europene. Cum vrea UE să apere producția locală
Externe
„Made in Europe”, noua miză economică a Comisiei Europene. Cum vrea UE să apere producția locală
Friedrich Merz cere implicarea Europei în negocierile de pace pentru Ucraina
Externe
Friedrich Merz cere implicarea Europei în negocierile de pace pentru Ucraina
Pasarelă prăbușită pe o plajă din Spania, bilanț tragic pentru un grup de tineri. Cum s-a produs accidentul (VIDEO)
Externe
Pasarelă prăbușită pe o plajă din Spania, bilanț tragic pentru un grup de tineri. Cum s-a produs accidentul (VIDEO)
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, noi acuzații în instanță: Marius Borg Høiby și-a recunoscut faptele
Externe
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, noi acuzații în instanță: Marius Borg Høiby și-a recunoscut faptele
Război în Orientul Mijlociu. Consulatul SUA din Dubai lovit de o dronă iraniană (VIDEO)
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Consulatul SUA din Dubai lovit de o dronă iraniană (VIDEO)
Ultima oră
13:54 - Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
13:47 - Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
13:44 - Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
13:39 - Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
13:26 - Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
13:10 - Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
13:01 - Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
13:01 - Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană
12:48 - SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)
12:44 - Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”