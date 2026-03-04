NATO a intervenit în ! Turcia a anunțat că a reușit să intercepteze o rachetă balistică lansată din Iran și că a fost neutralizată la timp de elementele NATO de apărare aeriană. Racheta a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei și s-a îndreptat către teritoriul turc.

Potrivit Ministerului Apărării de la Ankara, sistemele de apărare au reacționat rapid, iar interceptarea a avut loc înainte ca proiectilul să reprezinte un pericol direct pentru populație sau infrastructură, potrivit .

„O muniție balistică detectată îndreptându-se spre spațiul aerian turc după ce a fost lansată din Iran și a trecut prin spațiul aerian irakian și sirian a fost atacată cu succes și neutralizată la timp de elementele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei.”, a transmis ministerul Apărării din Turcia.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul sistemelor aliate, în cadrul mecanismelor de apărare activate sub umbrela NATO.

NATO a intervenit în război! Unde au căzut fragmentele

Autoritățile turce au precizat că resturile identificate la sol nu provin din racheta iraniană propriu-zisă, ci din muniția utilizată pentru interceptare.

„S-a stabilit că muniția căzută în districtul Dörtyol din provincia Hatay aparține muniției de apărare aeriană utilizate în interceptare, în urma distrugerii respectivei amenințări în aer. Nu s-au produs victime sau răniți în incident.”, au mai precizat reprezentanții ministerului.

Incidentul s-a produs în districtul Dörtyol, din provincia Hatay, o zonă aflată în apropierea graniței cu Siria, regiune sensibilă în actualul context de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publice despre sistemele de apărare antirachetă integrate în structura NATO, acestea sunt concepute pentru a intercepta amenințări balistice înainte de impact și de a reduce riscurile pentru populația civilă.

Ce mesaj transmite Turcia după incident

Ministerul Apărării de la Ankara a transmis un mesaj ferm, subliniind că securitatea teritoriului național rămâne prioritară.

„Toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și a spațiului nostru aerian vor fi luate cu determinare și fără ezitare. Reamintim că ne rezervăm dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile împotriva țării noastre.”.

Oficialii turci au lansat și un apel la calm, în contextul tensiunilor regionale tot mai accentuate.

„Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar putea extinde și mai mult conflictul în regiune. În acest sens, vom continua consultările cu NATO și ceilalți aliați ai noștri”, a mai menționat ministerul Apărării din Turcia.

Contextul regional rămâne unul tensionat, iar evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt urmărite atent de întreaga comunitatea internațională.