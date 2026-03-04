Tensiunile geopolitice din lume devin tot mai evidente, iar evoluțiile de pe scena internațională sunt urmărite cu tot mai multă îngrijorare. Instabilitatea globală îi face pe mulți să se gândească la scenarii tot mai sumbre. Printre ele se află și posibilitatea izbucnirii unui .

În acest context, tot mai mulți oameni se întreabă care ar fi cele mai sigure locuri de pe planetă în cazul unui conflict major. Analizând mai mulți factori, experții au realizat o listă cu 11 țări considerate cele mai sigure din lume într-o astfel de situație.

Ar putea tensiunile din Orientul Mijlociu să declanșeze un conflict global

Tensiunile din Orientul Mijlociu au stârnit o puternică îngrijorare la nivel internațional. Situația s-a agravat după ce Statele Unite și au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Iran. Teheranul a reacționat imediat, catalogând operațiunea drept un „atac direct asupra suveranității sale”.

În replică, Iranul a lansat drone și rachete către mai multe zone din regiune. Printre țintele vizate s-au aflat atât Israelul, cât și alte state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain. Escaladarea rapidă a conflictului a alimentat temerile privind posibilitatea extinderii tensiunilor la scară globală.

În acest climat de incertitudine, tot mai mulți oameni caută informații despre locurile considerate cele mai sigure în cazul izbucnirii unui război mondial. Potrivit publicației , interesul pentru astfel de liste a crescut considerabil în ultima perioadă.

Ce țări ar putea oferi cel mai mare grad de siguranță într-un conflict global

În eventualitatea unui război mondial, specialiștii spun că anumite state ar putea oferi condiții mai bune de protecție decât altele. Acest lucru ar fi posibil datorită poziției geografice, neutralității politice sau resurselor naturale de care dispun. Islanda se află în fruntea clasamentului și este considerată una dintre cele mai pașnice țări din lume. De altfel, ocupă primul loc în Global Peace Index. Izolarea geografică, populația mică și lipsa implicării în conflicte moderne îi reduc semnificativ importanța strategică.

Pe listă apare și Antarctica, un teritoriu complet izolat, situat la cel mai sudic punct al planetei. Deși condițiile de trai sunt extreme, distanța față de centrele de putere și lipsa unor ținte militare o transformă într-un loc teoretic sigur în cazul unui conflict nuclear. Noua Zeelandă este adesea menționată datorită poziției sale îndepărtate, terenului montan și capacității de autosusținere prin agricultură.

Un alt stat considerat sigur este Elveția, cunoscută pentru neutralitatea sa istorică și pentru infrastructura extinsă de adăposturi nucleare. Geografia montană și poziția fără ieșire la mare contribuie la protecția sa naturală. Indonezia apare pe listă datorită politicii sale externe neutre. În plus, geografia extinsă, formată din mii de insule, reduce importanța strategică a multor regiuni. Chile beneficiază de o izolare naturală, fiind protejat de Munții Anzi și de Oceanul Pacific, dar și de resurse naturale importante care ar putea asigura supraviețuirea populației. Printre statele mici considerate relativ sigure se numără Tuvalu, o insulă din Pacific cu o populație foarte redusă și o importanță strategică minimă.

De asemenea, Bhutan este menționat datorită neutralității declarate și poziției sale montane, care îngreunează accesul. Fiji, o națiune insulară aflată departe de marile tensiuni geopolitice, dispune de resurse naturale și păduri care îi sporesc reziliența. Africa de Sud este inclusă pe listă datorită terenurilor fertile și resurselor importante de apă. În plus, infrastructura modernă ar putea susține populația în situații de criză. Nu în ultimul rând, Groenlanda este considerată una dintre cele mai izolate regiuni ale lumii, având o populație foarte mică. Mai mult, are puține obiective strategice, ceea ce o face mai puțin probabil să devină o țintă într-un conflict global.