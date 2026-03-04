B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană

Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 13:01
Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Ilya Naymushin
Cuprins
  1. Cum a ajuns copilul să primească un manual de pilotaj
  2. Ce anume a observat copilul în documentația tehnică
  3. Cum a reacționat compania aeriană

Un episod neobișnuit din Statele Unite arată cum atenția la detalii și curiozitatea pot apărea la vârste surprinzător de fragede. Protagonistul este un băiat de cinci ani care a reușit să observe o eroare într-un manual tehnic destinat piloților.

Cum a ajuns copilul să primească un manual de pilotaj

Totul a pornit de la o petrecere, unde soția unui pilot a remarcat că băiatul se juca cu o machetă a unui avion de linie aparținând companiei Southwest Airlines, primită de ziua lui. Impresionată de interesul copilului pentru avioane, femeia i-a propus mamei să-l cunoască pe soțul ei, pilot activ al companiei, scrie La Repubblica.

Întâlnirea a avut loc la scurt timp, iar pilotul a decis să îi facă un cadou neobișnuit pentru vârsta lui. I-a oferit un manual de instruire real, folosit în companie, plin de explicații tehnice despre mecanica avionului, proceduri de operare și norme de siguranță.

Ce anume a observat copilul în documentația tehnică

Deși pentru majoritatea copiilor o astfel de carte ar fi fost plictisitoare, băiatul a analizat-o cu atenție și răbdare. La un moment dat, a remarcat că două monitoare din schema cabinei indicau distanțe diferite față de solul survolat.

Această discrepanță l-a pus pe gânduri, iar observația a fost comunicată pilotului, care a fost surprins de claritatea explicațiilor, relatează Antena3. Pentru un copil de cinci ani, identificarea unei astfel de anomalii într-un material tehnic complex este extrem de rară.

Cum a reacționat compania aeriană

Pilotul le-a relatat superiorilor experiența, iar cazul a ajuns rapid la nivelul conducerii companiei. Deși eroarea nu a fost considerată critică din punct de vedere operațional, reprezentanții au recunoscut capacitatea neobișnuită de analiză și exprimare a copilului.

Ca formă de apreciere, compania l-a invitat pe băiat împreună cu familia la sediul central, unde a avut acces la simulatoare de zbor avansate. Vizita s-a transformat într-o experiență memorabilă, menită să îi încurajeze pasiunea.

Într-un context în care industria aviatică caută constant viitori piloți, compania speră discret ca interesul copilului să se transforme, în timp, într-o carieră. Southwest Airlines se află printre cele mai mari cinci companii aeriene din lume, operând 803 de aeronave Boeing, cu 72.790 de angajați și peste 4.000 de zboruri zilnice.

