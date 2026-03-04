Chiar și astăzi, când programul lui Tim Cook este dominat de decizii importante, el se gândește adesea la drumeții și la momentele petrecute în natură. Acestea sunt lucrurile care îi liniștesc cu adevărat mintea, după cum notează și publicația .

De ce recomandă tot mai mulți specialiști timpul petrecut în natură

Pentru Tim Cook, ieșirea din bula tehnologică a zonei San Francisco Bay Area este o modalitate simplă de a-și recăpăta echilibrul. El spune că California oferă nenumărate trasee de drumeție, iar a nu profita de ele ar fi aproape un păcat. Ideea nu este susținută doar de experiențe personale, ci și de tot mai multe .

În prezent, medicii încep să prescrie plimbările în natură ca parte a tratamentelor. Uneori, acestea sunt recomandate chiar alături de medicamente pentru persoane care se confruntă cu anxietate, depresie, stres sau obezitate.

Un studiu publicat în jurnalul științific Scientific Reports arată că minimum 120 de minute pe săptămână petrecute în natură sunt asociate cu o stare generală de bine mai bună. Efectul este observat mai ales în cazul persoanelor care trăiesc în orașe și petrec timp în locuri precum parcuri, păduri sau plaje. Cercetarea a analizat aproximativ 20.000 de persoane care și-au monitorizat activitățile în aer liber timp de o săptămână. Rezultatele au arătat că nivelul de sănătate și cresc semnificativ atunci când oamenii petrec mai mult timp în natură. Efectele cele mai puternice apar atunci când timpul petrecut afară ajunge la aproximativ 200–300 de minute.

Este timpul petrecut în natură un obicei comun printre miliardari

Pentru mulți lideri de top, timpul petrecut în aer liber a devenit o parte importantă a rutinei zilnice. Tim Cook, a cărui avere este estimată la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, spune că natura îl ajută să se deconecteze de stresul profesional. Nici alți miliardari nu ignoră acest obicei.

Oprah Winfrey face zilnic drumeții și este pasionată de grădinărit, în timp ce Mark Zuckerberg a povestit că uneori merge la vânătoare în timpul liber. În același timp, Tyler Perry își dedică timpul liber unui hobby neobișnuit, pilotarea avioanelor radiocomandate.

Specialiștii spun că nu este nevoie de mult efort pentru a aduce natura în rutina zilnică. Jared Hawkins, terapeut și profesor la Utah State University, recomandă chiar și câteva minute petrecute afară. O plimbare scurtă sau o masă luată în aer liber pot reduce stresul și pot ajuta la o stare de calm.