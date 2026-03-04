Dumitru Dragomir a susținut că președintele american Donald Trump ia decizii în forță deoarece e hotărât să intre în cărțile de istorie. Fostul șef al LPF a comentat și situația din Orientul Mijlociu.

Ce a spus Dragomir despre Trump

„Dacă e pe lumea asta un om care să-i descifreze psihologia , eu mă împușc. Te aștepți la orice de la el, e foarte încrezător în puterile lui. Vrea să rămână în istorie, cum au rămas Napoleon sau Hitler.

Chiar dacă omenirea i-a catalogat drept teroriști și criminali, popoarele lor i-au divinizat. Trump joacă pentru cartea de istorie”, a susținut Dumitru Dragomir, în lui Ionuț Cristache.

Dragomir: Nu există riscul să se împotmolească în Iran

Acesta a mai afirmat că America lui Trump n-are cum să-și rateze obiectivele în Iran: „Nu există riscul să se împotmolească în Iran. Atât timp cât își vând armamentul, americanii au de câștigat. El nu se pune cu cei din spatele cortinei, pentru că e băiat deștept!”.