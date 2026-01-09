NASA a decis să readucă de urgență pe Pământ echipajul navei Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut s-a îmbolnăvit. Este pentru prima dată în istoria spațială când se recurge la o astfel de măsură.

Un astronaut s-a îmbolnăvit

NASA nu a anunțat care este astronautul bolnav și ce afecțiune are, doar a transmis că e în stare stabilă, informează

Din această cauză, echipaj va reveni mai devreme pe Pământ. În plus, din același motiv, a fost amânată ieșirea în spațiu în afara Stației Spațiale Internaționale, programată pentru joi, 8 ianuarie.

Ieșirea era planificată pentru a finaliza pregătirea unui canal de alimentare unde urmează să fie instalat un nou panou solar pe Stație. Pentru Zena Cardman ar fi fost prima ieșire în spațiu, iar pentru Mike Fincke a zecea.

„Sunt situațiile pentru care NASA și partenerii noștri se antrenează și se pregătesc să le execute în siguranță”, a transmis un purtător de cuvânt al NASA.

Nava Crew-11 ​​a ajuns pe Stația Spațială Internațională pe 2 august anul trecut.