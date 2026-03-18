 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 22:39
O femeie a murit miercuri în stațiunea de schi Engelberg din Alpii elvețieni, după ce o telecabină s-a prăbușit pe un versant înzăpezit.

Cum s-a produs accidentul în care o femeie a murit pe muntele Titlis

Incidentul tragic a avut loc în jurul orei locale 11:00, când cabina s-a desprins de cablu din motive încă necunoscute. Autoritățile din cantonul Nidwalden au confirmat evenimentul, precizând că victima avea 61 de ani și era din regiune.

Telecabina tocmai plecase din stația Trübsee și urca pe porțiunea de mijloc a muntelui în momentul în care s-a desprins. O înregistrare video surprinde momentul în care cabina se rostogolește pe munte și se răstoarnă de mai multe ori înainte de a se opri în zăpadă. Victima se afla singură în interior în acel moment critic. Echipele de salvare aeriană, ambulanțele și poliția au intervenit rapid la locul prăbușirii.

„Telecabina s-a desprins de cablu din motive care nu sunt încă clare miercuri, în jurul orei locale 11:00”, a anunțat poliția locală, conform BBC.

Ce spun martorii despre condițiile meteo în momentul în care s-a întâmplat tragedia

Un schior aflat în stațiune a povestit că vânturile erau extrem de puternice și făceau cabinele să se balanseze periculos. Poliția a raportat rafale de peste 80 km/h la momentul accidentului. În mod normal, serviciul de telecabină este suspendat dacă vântul depășește pragul de 60 km/h. Salvatorii au fost nevoiți să se deplaseze prin zăpada adâncă pentru a ajunge la locul impactului, iar cauza exactă a defecțiunii este acum investigată.

„Vânturile extrem de puternice au făcut ca telecabinele să se balanseze, iar poliția a vorbit despre rafale de peste 80 km/h”, au explicat autoritățile care anchetează cazul.

