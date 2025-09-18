O femeie din Marea Britanie și-a pierdut locuința din cauza unei erori făcută de un funcționar de la consiliul local.

Cum s-a ajuns la pierderea locuinței de către o femeie din Marea Britanie

La doar câteva ore după ce și-a văzut tatăl dându-și ultima suflare în spital, Leonie Clark s-a întors la casa ei din Wootton, Bedfordshire, și a găsit o notificare de evacuare pe preș.

Deja copleșită de durere, scrisoarea a fost o altă lovitură zdrobitoare. Deși Leonie știa că nu poate scăpa de conținutul plicului, nu și-ar fi putut imagina niciodată că acesta va marca începutul unei lupte de opt ani împotriva lipsei de adăpost și a sărăciei.

Amintindu-și ziua în care a primit scrisoarea, în iunie 2016, Leonie declară pentru Metro: „Pur și simplu nu o puteam înțelege. Primeam ajutor de locuință, așa că nu-mi puteam da seama de ce aveam restanțe.”

Întrucât notificarea sosise în weekend, mama de atunci a șase copii a avut o așteptare chinuitoare înainte de a putea vorbi cu consiliul într-o dimineață de luni și a afla ce se întâmplase.

Când a făcut-o, s-a simțit „complet devastată – și chiar mai confuză”, spune ea.

„Viețile noastre erau spulberate și compromise de un sistem care era menit să ne asiste și să ne protejeze.”

Care a fost eroarea făcută de un funcționar

S-a aflat că un asistent social al consiliului local a înregistrat greșit venitul lui Leonie într-un formular judiciar (o problemă legată de locuințe este o practică obișnuită în cazul evacuărilor), inclusiv creditele fiscale pe care nu le primea, ceea ce l-a făcut pe judecător să creadă că avea suficienți bani pentru a plăti chiria.

Cu toate acestea, prima dată când Leonie a aflat despre acest lucru a fost când anunțul de evacuare a ajuns la ușa ei și chiar și atunci, nu avea nicio idee că i s-a aplicat fără să știe că i s-a aplicat un plafon de beneficii, potrivit .

Leonie a contactat cu disperare diverse departamente ale consiliului pentru asistență, trimițând chiar trei cereri pentru locuințe discreționare la sfatul propriului responsabil cu locuințele, dar fiecare a fost respinsă.

Deși a petrecut luni întregi trimițând documente și extrase de cont bancar în încercarea de a remedia situația, beneficiile ei nu au fost restabilite și a rămas în restanțe.

În decembrie 2016, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Leonie a trebuit să se prezinte în instanță ca parte a procesului de evacuare. „A fost dificil pentru mine, deoarece tocmai îmi născusem fiul prin cezariană de urgență cu doar patru săptămâni înainte.” „Încă mă vindecam și sufeream de hipertensiune arterială, care a cauzat boala cronică de rinichi de care sufăr și acum.”

În ciuda tuturor eforturilor sale, Leonie a fost considerată în mod eronat „intenționat fără adăpost” de către consiliu – o judecată greșită care a pecetluit soarta familiei sale.

„M-am simțit ca un eșec complet pentru copiii mei”, recunoaște Leonie. „Nu am putut să le întrețin și nu am avut nicio modalitate de a-i asigura că vom fi bine. Nu am putut plăti alte facturi, ceea ce m-a lăsat îndatorată cu toate utilitățile – fără încălțăminte, fără haine pentru copii, fără mâncare pentru familie.”

Familia nu a putut ține pasul cu datoriile

În cele din urmă, a pierdut locuința stabilită pentru că nu a putut ține pasul cu planul de chirie și plățile stabilite în instanță, din cauza informațiilor inexacte furnizate de consiliu în instanță.

„Primeam un credit fiscal pentru copii de 975 de lire sterline, care a fost folosit în întregime pentru chirie și restanțe.” „Ajutorul meu de venit de 149 de lire sterline, pe două săptămâni, putea acoperi doar transportul la facultate pentru doi dintre copiii mei și factura de telefon mobil, așa că am putut menține o formă de contact”, explică ea.

Leonie a primit o evacuare definitivă în octombrie 2017, oferindu-i familiei sale doar câteva săptămâni pentru a-și evacua casa. În ziua respectivă, într-o demonstrație intimidantă de forță, echipa de evacuare a inclus ofițeri de locuințe, ofițeri de aplicare a legii, lăcătuși și mutători.

„Copiii mei erau absolut îngroziți; simțeau că viața lor fusese distrusă. Nu știam unde vom merge, ce se va întâmpla sau dacă vom fi cazați împreună”, își amintește Leonie.

„Mi s-a spus anterior că pot găzdui copiii, dar că nu vor putea să mă găzduiască pe mine. Am crezut că îmi voi pierde familia.

„Pierderea casei noastre a fost o altă lovitură uriașă pentru copii după pierderea bunicului lor.” Adăugați la asta incertitudinea de a nu ști unde veți merge în continuare.

Ce s-a întâmplat după pierderea locuinței din Marea Britanie

Ceea ce a urmat a fost o mulțime de locuințe temporare sărace, înghesuite și nesigure, pline de geamuri sparte, tavane cu scurgeri, dăunători și mucegai, adesea în locații afectate de prostituție, consum de substanțe și furt. Familia a fost mutată frecvent în diferite locații din Marea Britanie, precum Bedfordshire, Northamptonshire și West Midlands, copiii fiind dezrădăcinați și trimiși în mod regulat la școli diferite.

„A fost o perioadă atât de dificilă. Eram obișnuiți cu întreaga familie sub un singur acoperiș. Munceam și încercam să mențin totul cât mai normal fizic și emoțional posibil. Am renunțat mult timp. A fost greu, fără ca nimeni să aibă grijă de mine”, își amintește ea.

Familia a fost în cele din urmă mutată într-o proprietate temporară din Northampton, din Marea Britanie