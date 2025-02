O femeie și-a pierdut viața, după ce a participat la un eveniment de muncă. Ea a căzut de pe un pod

O femeie de 24 de ani , după ce a participat la un eveniment de . Ea a căzut de pe un , în zona A379 Sandy Park, potrivit .

Ce s-a întâmplat

Emma Bundy, un asistent manager de șantier, a murit pe 1 februarie, în jurul orei 1:20 dimineața, după ce a căzut de pe un pod în Exeter, în zona A379 Sandy Park.

Britanica se afla într-o stare de impas emoțional înainte de incident și era ajutată de un trecător, conform Mirror, citat de Observator.

„Circumstanțele arată că Emma participa la un eveniment de muncă, la Sandy Park. Au fost exprimate îngrijorări cu privire la bunăstarea sa atunci când a fost văzută într-o stare de suferință pe pasarela de peste A379. Un membru al publicului a sunat la serviciile de urgență și a încercat să o ajute. Din nefericire, Emma a alunecat de pe pod, aterizând pe drumul de dedesubt. Serviciile de urgență au intervenit și, din păcate, au declarat-o decedată la fața locului. Nu există circumstanțe suspecte”, a declarat Alison Longhorn, legist în zona Devon.

În urma celor întâmplate, Poliția din Devon și Cornwall a arestat un bărbat de 45 de ani din Exmouth. El era sub suspiciunea de ucidere din culpă prin conducere neglijentă, însă a fost eliberat pe cauțiune. Apoi, autoritățile au decis că nu vor fi luate măsuri suplimentare împotriva sa.

Despre victimă, s-a aflat că nu a avut o viață ușoară. Femeia trăise pe străzi o perioadă de timp. În 2022, a fost recunoscută pentru realizările sale în domeniul construcțiilor, reușind să obțină un post de asistent manager de șantier la compania Vistry South West. În cadrul unui interviu, ea a povestit o bucată din viața ei.

„Mă simt foarte norocoasă să mă aflu în sfârșit în această etapă a vieții mele, deoarece a fost o adevărată luptă. Eu și mama mea am rămas fără adăpost timp de doi ani și eram disperată să schimb lucrurile, dar habar nu aveam ce vreau să fac. Am lucrat ca șofer de livrări, director de întreținere la un parc de distracții și zugrav și eram dornică să urmez cât mai multe cursuri – orice îmi deschidea uși. Am urmat o ucenicie în domeniul tencuielilor și am obținut o calificare NVQ de nivel doi, dar a fost o provocare, deoarece trebuia să mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5 pentru a merge la gară”, spunea tânăra.

Cercetările în cazul aceste anchete continuă. Polițiștii fac apel la martori sau persoane care dețin imagini surprinse cu camere de bord să se prezinte cu informații relevante.