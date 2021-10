O fetiţă i-a stricat lui Erdogan momentul festiv. A tăiat panglica în locul președintelui turc (VIDEO)

Imaginile cu o fată din Turcia au devenit virale. Acestea o surprind în timp ce taie panglica în locul președintelui Tayyip Erdogan, în timpu unei ceremonii, când președintele turc nu este atent.

Inccidentul neobișnuit a avut loc la ceremonia de deschidere a unui parc. Pe lângă Tayyip Erdogan și alți oficiali guvernamentali, la ceremonie au participat un număr mare de copii.

Copilul a tăiat panglica și a ținut-o cu ambele mâini. Apoi a fost aplicată o nouă panglică pentru a finaliza inaugurarea conform planului. Nici de această dată însă, președintele nu a putut să își pună în aplicare planul, pentru că fetița i-a luat-o din nou înainte.

Imediat după întâmplare, organizatorii au întins o altă bucată de material, iar oficialii de pe scenă au încercat să o ţină departe de fată, însă nu au reuşit. Micuţa a tăiat din nou panglica, chiar înainte ca preşedintele turc să îşi încheie discursul.

A girl cut a ceremony ribbon before Turkish President Tayyip Erdogan during the opening ceremony of a public park in Ankara pic.twitter.com/psOTgbIxDd

— Reuters (@Reuters) October 29, 2021