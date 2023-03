O fostă angajată Meta câștiga 190.000 de dolari pe an, fără să facă nimic / Cu ce se ocupa, de fapt, femeia

În cadrul unui videoclip de pe TikTok, o fostă angajată a Facebook a povestit că îi este dor de locul de muncă, întrucât era plătită cu 190.000 de euro pe an fără să facă nimic.

Maddie Macho, fosta angajată Facebook, susține că atunci când lucra la Meta (compania mamă a Facebook, și WhatsApp) era recrutor, deși compania nu a preconizat angajări în primele șase luni și nici în primul an.

„Când lucram la Meta și eram recrutor, nu era preconizat să angajăm pe nimeni în primele șase luni, chiar și în primul an. Asta este ceva ce ți se spune când începi. Asta chiar m-a dat pe spate, am zis: Perfect, o să fac asta timp de un an”, a povestit Maddie.

Femeia a petrecut timpul parcurgând procesul minuțios de integrare al companiei.

„Am avut atât de multe întâlniri de echipă. De ce ne întâlnim? Nu angajăm pe nimeni! De asemenea, eram într-o echipă în care toată lumea era nouă, deci niciunul dintre noi nu angaja pe nimeni.

Încercam cu toții să găsim răspunsuri la întrebări la care nimeni nu știa răspunsul. O întrebam pe șefa mea și spunea „Nu știu”, pentru că și ea era în aceeași situație”, a mai spus ea, potrivit .

