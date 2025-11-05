B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută

O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută

B1.ro
05 nov. 2025, 17:30
O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
Sursă foto simbol: Freepik/ @wirestock
Cuprins
  1. De ce au stabilit autoritățile ca prețul pentru mănăstire să fie de doar 11 euro
  2. Ce a mai primit cumpărătorul în prețul de 11 euro, plătit pentru mănăstire

O mănăstire istorică din Belarus, veche de peste 400 de ani, a fost vândută recent la un preț de doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro. Noul proprietar urmează să dea o nouă viață clădirii, transformând-o într-o clinică stomatologică modernă. 

De ce au stabilit autoritățile ca prețul pentru mănăstire să fie de doar 11 euro

Mănăstirea Bernardină din Dubrouna, un oraș cu 8.600 de locuitori din estul Belarusului, a fost fondată în anul 1630 de către Mikołaj Hlebowicz, un oficial puternic în vremea domniei regelui Sigismund al III-lea Vasa. Clădirea a avut o istorie tumultuoasă, supraviețuind mai multor dezastre, inclusiv incendii. În perioada sovietică, mănăstirea a funcționat ca școală, dar ulterior, a fost abandonată și lăsată în paragină. Acum, zidurile istorice sunt gata pentru un nou început, urmând să găzduiască o clinică stomatologică modernă, potrivit Bild.

Prețul final incredibil de mic este rezultatul lipsei de interes din partea potențialilor cumpărători. Cu doar un an în urmă, autoritățile locale au scos la licitație clădirea istorică, prețul de pornire fiind de aproape 94.000 de euro. Ca urmare a eșecurilor repetate de a găsi un cumpărător, oficialii s-au văzut nevoiți să reducă drastic prețul din cauza .

Ce a mai primit cumpărătorul în prețul de 11 euro, plătit pentru mănăstire

În cele din urmă, o companie stomatologică a cumpărat clădirea, încadrată ca patrimoniu istoric și cultural. Prețul de 11 euro include și închirierea unui teren adiacent de 2.700 de metri pătrați, pe o perioadă de 50 de ani.

Cazul Mănăstirii Bernardine nu este unic. Această vânzare reflectă o problemă mai amplă cu care se confruntă Belarusul. Autoritățile nu își permit să acopere costurile de restaurare, astfel că numeroase clădiri istorice ajung să fie listate la prețul unei gustări, doar, doar cineva nu le va lăsa să se prăbușească. Printre proprietățile oferite de stat se numără școli, grădinițe, depozite, centre comunitare și chiar un turn de apă.

Tags:
Citește și...
Au început să își amenajeze grădina și au avut parte de o surpriză. Ce a descoperit un cuplu, chiar în curtea casei
Externe
Au început să își amenajeze grădina și au avut parte de o surpriză. Ce a descoperit un cuplu, chiar în curtea casei
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
Externe
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Externe
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Externe
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
Externe
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)
Externe
Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Externe
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Externe
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)
Externe
Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Externe
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Ultima oră
17:57 - Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
17:39 - Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
17:27 - Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
17:27 - Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
16:47 - CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
16:44 - De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
16:40 - Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
16:38 - RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
16:38 - Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
16:16 - Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?