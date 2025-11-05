O mănăstire istorică din Belarus, veche de peste 400 de ani, a fost vândută recent la un preț de doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro. Noul proprietar urmează să dea o nouă viață clădirii, transformând-o într-o clinică stomatologică modernă.
Mănăstirea Bernardină din Dubrouna, un oraș cu 8.600 de locuitori din estul Belarusului, a fost fondată în anul 1630 de către Mikołaj Hlebowicz, un oficial puternic în vremea domniei regelui Sigismund al III-lea Vasa. Clădirea a avut o istorie tumultuoasă, supraviețuind mai multor dezastre, inclusiv incendii. În perioada sovietică, mănăstirea a funcționat ca școală, dar ulterior, a fost abandonată și lăsată în paragină. Acum, zidurile istorice sunt gata pentru un nou început, urmând să găzduiască o clinică stomatologică modernă, potrivit Bild.
Prețul final incredibil de mic este rezultatul lipsei de interes din partea potențialilor cumpărători. Cu doar un an în urmă, autoritățile locale au scos la licitație clădirea istorică, prețul de pornire fiind de aproape 94.000 de euro. Ca urmare a eșecurilor repetate de a găsi un cumpărător, oficialii s-au văzut nevoiți să reducă drastic prețul din cauza .
În cele din urmă, o companie stomatologică a cumpărat clădirea, încadrată ca patrimoniu istoric și cultural. Prețul de 11 euro include și închirierea unui teren adiacent de 2.700 de metri pătrați, pe o perioadă de 50 de ani.
Cazul Mănăstirii Bernardine nu este unic. Această vânzare reflectă o problemă mai amplă cu care se confruntă Belarusul. Autoritățile nu își permit să acopere costurile de restaurare, astfel că numeroase clădiri istorice ajung să fie listate la prețul unei gustări, doar, doar cineva nu le va lăsa să se prăbușească. Printre proprietățile oferite de stat se numără școli, grădinițe, depozite, centre comunitare și chiar un turn de apă.