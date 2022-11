O navă de război americană cu propulsie nucleară a ancorat într-un port din Croația

Una dintre cele mai mari nave de război din lume, portavionul militar american USS George W. Bush, a ancorat la Split, Croația. Vasul are propulsie nucleară și o platformă care le permite avioanelor de luptă să aterizeze și să decoleze de pe mare.

Uriașa navă va găzdui oficiali locali și lideri cheie pentru o recepție în onoarea relației dintre SUA si Croația.

„Abilitatea noastră de a descuraja agresiunea și de a apăra alianța este mai puternică atunci când lucrăm împreună cu aliații și partenerii noștri precum Croația. Guvernul croat a asigurat siguranța unui număr de aviatori și avioane la începutul desfășurării misiunii. Acest lucru vorbește despre spiritul croat și imperativul relațiilor în apărarea noastră colectivă”, a declarat Dennis Velez, comandantul uriașului portavion, scrie

USS GEORGE W. BUSH is in the area 💪 god bless US NAVY 🇺🇲 — Tine TRUMP (@TineTrump)

Consolidarea parteneriatelor în timpul vizitei din portul Split construiește relații de durată și subliniază angajamentul de a promova siguranța și stabilitatea în regiune, căutând în același timp oportunități de îmbunătățire a interoperabilității noastre ca aliați NATO. Croația este un centru pentru cooperarea marinei americane. Navele marinei americane ancorează frecvent în Croația pentru operațiuni de întreținere și securitate.

Exerciții cu tehnică militară nucleară în Rusia

Rușii continuă exercițiile cu tehnică militară nucleară. Noul submarin nuclear rusesc – „Generalissimo Suvorov” a fost testat cu succes în Marea Albă.

Russia Launch nuclear missile The latest sub called Borei-A „Generalissimo Suvorov” launched 1 Bulava ballistic missile from the that hit target at the range on the Peninsula. Russian navy has 6 submarines capable launching this missile — Indian Aerospace Defence News (IADN) (@NewsIADN)

Acesta a lansat o rachetă balistică din vestul întinsului ținut rusesc, către locul de testare din peninsula Kamceatka, în Estul Federației Ruse. Submarinul este echipat cu complexe moderne de arme, rachete și torpile, navigație și inginerie radio.