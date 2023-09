O navă de război chineză a tăiat calea unui distrugător american. Distanța dintre nave a fost foarte mică

O navă de război chinează a fost la doar 137 de metri de un în strâmtoarea Taiwan, „într-un mod nesigur”, spun oficialii militari americani, iar China acuză SUA de „provocarea deliberată a riscurilor în zonă.

Marina americană și canadiană desfășurau, sâmbătă, un , moment în care nava chineză a tăiat calea distrugătorului american și l-a forțat să încetinească pentru a evita coliziunea, a menționat Comandamentul Indo-Pacific al SUA, informează Hotnews.

Distanța dintre nave a fost de 150 de yarzi, adică aproximativ 137 de metri, iar acțiunile încalcă regulile de tranzit în siguranță în apele internaționale, a precizat marina americană.

A Chinese warship crossed in front of American destroyer USS Chung-Hoon in the Taiwan Strait’s international waters on June 3, coming dangerously close at only 150 yards.

