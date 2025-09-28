B1 Inregistrari!
Externe » O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău

George Lupu
28 sept. 2025, 20:12
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova vizează distribuirea unui video fals pe rețelele sociale, în care mai multe buletine de vot sunt incendiate.

În ce constă noua campanie de dezinformare

În clipul video, mai multe buletine de vot sunt aruncate într-o găleată, iar apoi aprinse cu un chibrit.

„Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”, avertizează Guvernul de la Chișinău într-un comunicat. Această campanie de dezinformare ar avea ca scop deturnarea procesului electoral corect.

Noua campanie de dezinformare are loc în contextul în care în următoarele zile se așteaptă provocări, destabilizare sau chiar dezordine, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

Acesta a declarat la TV8, că autoritățile măresc nivelul de securitate pentru a preveni o potențială destabilizare. Mai mult, Cernăuțeanu susține că provocările de securitate vin din regiunea transnistreană.

„O parte de provocările pe care le avem în zilele următoare legate de securitate, destabilizare și dezordine, anume vin din perimetrul transnistrean. Aici trebuie să mărim nivelul de securitate. Există astfel de riscuri, chiar și în cazul măsurilor de investigații astfel de riscuri avem”, a declarat Cernăuțeanu.

Anunțul autorităților

Într-un comunicat al Poliției, se menționează cǎ se dețin informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău, în cadrul unui protest anunțat.

„Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale”, menționează Poliția.

Mai mult, cu privire la alertele cu bombă care au avut loc în ultimele ore în mai multe locații, inclusiv secții de votare, Cernăuțeanu susține că sunt niște „provocări la adresa instituțiilor statului”.

