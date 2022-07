O nouă gafă a lui Joe Biden. Vârsta înaintată îi cauzează probleme președintelui american (VIDEO)

Joe Biden a făcut o nouă gafă în timpul unui discurs foarte serios. Preşedintele vorbea despre protejarea drepturilor femeilor la întrerupere de sarcină când, din neatenție, a citit indicațiile de pe prompter, în loc să le urmeze. „Șfârșitul citatului, repetă propoziția”, a citit cu voce tare președintele SUA.

„Este de remarcat faptul că procentul femeilor care se înscriu pentru a vota şi votează este în mod constant mai mare decât procentul bărbaţilor care fac acest lucru – sfârşitul citatului, repetă propoziţia. Femeile nu sunt lipsite de electorat sau putere politică, ca să fiu precis”, a spus Biden în timpul discursului său.

Vicepreședintele Kamala Haris și secretarul de stat al Sănătăţii, Xavier Becerra, aflați în spatele șefului de stat s-au abținut cu greu să își stăpânească râsul.

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter 🤣

— Dr. Eli David (@DrEliDavid)