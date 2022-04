O nouă ipoteză privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin: Imaginile de la slujba de Paște ar fi fost filmate anul trecut (GALERIE FOTO)

O nouă ipoteză a devenit virală pe rețelele de socializare cu privire la starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Unele voci pun la îndoială faptul că președintele rus Vladimir Putin a participat cu adevărat la slujba de Paște ortodox la Moscova în weekendul trecut, după ce imaginile difuzate de Kremlin semănau uimitor cu imaginile de anul trecut.

Imaginile par să-l arate pe Putin îmbrăcat în același costum și arată extrem de asemănător – singura diferență clar vizibilă fiind culoarea cravatei sale.

Se crede că Vladimir Putin a participat la slujba Paștelui de la miezul nopții pentru a marca Paștele Ortodox duminică dimineața – 24 aprilie – alături de primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, la uriașa Catedrală Hristos Mântuitorul încrustată cu aur din Moscova.

Dar imaginile și filmările video ale evenimentului au fost capturate de presa de opoziție din Rusia și Ucraina, sugerând că noile clipuri au fost falsificate și difuzate de la serviciul religios din 2 mai 2021, scrie .

Ipoteza vine după ce filmările de săptămâna trecută păreau să-l arate pe Vladimir Putin umflat și slăbit la o întâlnire cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, care părea și el fragil.

Filmarea a stârnit zvonuri că Putin suferă de probleme considerabile de sănătate, în timp ce Shoigu, care a fost în mare parte exclus din aparițiile publice, după ce a fost un pilon principal în primele zile ale războiului din Ucraina, și după ce se credea că a suferit un atac de cord.

🧵 RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall.

— Igor Sushko (@igorsushko)