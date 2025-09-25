Firme din Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și Tadjikistan figurează pe o listă de entități care vor fi incluse pe lista neagră de sancțiuni a Bruxelles-ului.

Ce conține următoarea listă de sancțiuni ale UE

Cea mai recentă listă de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei va crește semnificativ numărul de companii non-ruse cărora le este interzis să facă afaceri cu blocul comunitar, în încercarea de a împiedica Moscova să eludeze sanc’iunile.

Un proiect de anexă pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, consultat de , dezvăluie că băncile, firmele și companiile energetice vor fi vizate, pe lângă 120 de noi petroliere despre care se presupune că fac parte din flota din umbră care transportă combustibili fosili rusești, încălcând plafonul prețului petrolului și regulile impuse după anexarea Crimeei de către Kremlin în 2014.

Printre entitățile care se confruntă cu sancțiuni se numără nouă bănci străine, două case de tranzacționare a petrolului, o serie de zone economice speciale, o bursă internațională de criptomonede și chiar o monedă digitală stablecoin reglementată în afara Rusiei.

Companiile din Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și Tadjikistan sunt listate, dar numărul de companii chineze este limitat – deși sunt încă posibile adăugiri suplimentare. Anexa include, de asemenea, spațiu pentru includerea în viitor a porturilor din țări terțe, deși niciunul nu este enumerat în proiect.

Ce detalii a oferit Ursula von der Leyen

Într-un discurs susținut vinerea trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că cel de-al 19-lea pachet va viza „lacunele financiare pe care Rusia le folosește pentru a evita sancțiunile”.

„Interzicem tranzacțiile asupra unor bănci suplimentare din Rusia și asupra băncilor din țări terțe”, a spus ea. „Pe măsură ce tacticile de evaziune devin mai sofisticate, sancțiunile noastre se vor adapta pentru a rămâne în frunte. Prin urmare, pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor afecta platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede.”

Președinta Comisiei a adăugat: „Listăm băncile străine conectate la sistemele alternative de servicii de plată rusești. Și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale.”

Proiectul este una dintre cele trei liste care vor face parte din pachetul de sancțiuni și detaliază companiile care vor fi incluse pe lista neagră. Celelalte două acoperă persoanele și entitățile care profită de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

După ce ambasadorii UE vor discuta pachetul vineri, textele vor fi examinate din nou de specialiști tehnici, ceea ce înseamnă că pot fi modificate. Negocierile vor dura zile sau săptămâni, ceea ce crește posibilitatea ca și alte entități să fie adăugate. UE a colaborat cu Casa Albă pentru a concepe noi restricții care ar consolida aplicarea sancțiunilor actuale și ar goli fondurile Rusiei.