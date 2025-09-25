B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O nouă listă de sancțiuni pregătită de UE: Sunt vizate o bursă internațională de criptomonede și o monedă digitală

O nouă listă de sancțiuni pregătită de UE: Sunt vizate o bursă internațională de criptomonede și o monedă digitală

George Lupu
25 sept. 2025, 23:34
O nouă listă de sancțiuni pregătită de UE: Sunt vizate o bursă internațională de criptomonede și o monedă digitală
Sursa Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce conține următoarea listă de sancțiuni ale UE
  2. Ce detalii a oferit Ursula von der Leyen

Firme din Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și Tadjikistan figurează pe o listă de entități care vor fi incluse pe lista neagră de sancțiuni a Bruxelles-ului.

Ce conține următoarea listă de sancțiuni ale UE

Cea mai recentă listă de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei va crește semnificativ numărul de companii non-ruse cărora le este interzis să facă afaceri cu blocul comunitar, în încercarea de a împiedica Moscova să eludeze sanc’iunile.

Un proiect de anexă pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, consultat de POLITICO, dezvăluie că băncile, firmele și companiile energetice vor fi vizate, pe lângă 120 de noi petroliere despre care se presupune că fac parte din flota din umbră care transportă combustibili fosili rusești, încălcând plafonul prețului petrolului și regulile impuse după anexarea Crimeei de către Kremlin în 2014.

Printre entitățile care se confruntă cu sancțiuni se numără nouă bănci străine, două case de tranzacționare a petrolului, o serie de zone economice speciale, o bursă internațională de criptomonede și chiar o monedă digitală stablecoin reglementată în afara Rusiei.

Companiile din Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și Tadjikistan sunt listate, dar numărul de companii chineze este limitat – deși sunt încă posibile adăugiri suplimentare. Anexa include, de asemenea, spațiu pentru includerea în viitor a porturilor din țări terțe, deși niciunul nu este enumerat în proiect.

Ce detalii a oferit Ursula von der Leyen

Într-un discurs susținut vinerea trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că cel de-al 19-lea pachet va viza „lacunele financiare pe care Rusia le folosește pentru a evita sancțiunile”.

„Interzicem tranzacțiile asupra unor bănci suplimentare din Rusia și asupra băncilor din țări terțe”, a spus ea. „Pe măsură ce tacticile de evaziune devin mai sofisticate, sancțiunile noastre se vor adapta pentru a rămâne în frunte. Prin urmare, pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor afecta platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede.”

Președinta Comisiei a adăugat: „Listăm băncile străine conectate la sistemele alternative de servicii de plată rusești. Și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale.”

Proiectul este una dintre cele trei liste care vor face parte din pachetul de sancțiuni și detaliază companiile care vor fi incluse pe lista neagră. Celelalte două acoperă persoanele și entitățile care profită de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

După ce ambasadorii UE vor discuta pachetul vineri, textele vor fi examinate din nou de specialiști tehnici, ceea ce înseamnă că pot fi modificate. Negocierile vor dura zile sau săptămâni, ceea ce crește posibilitatea ca și alte entități să fie adăugate. UE a colaborat cu Casa Albă pentru a concepe noi restricții care ar consolida aplicarea sancțiunilor actuale și ar goli fondurile Rusiei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”, în urma atacului israelian din Qatar / Ce spun experții despre un bloc militar pe un ocean de petrol
Externe
Statele arabe vor să înființeze un ”NATO islamic”, în urma atacului israelian din Qatar / Ce spun experții despre un bloc militar pe un ocean de petrol
O provocare periculoasă de pe TikTok a dus la moartea unui tânăr de 17 ani / Un alt tânăr de 20 de ani are „leziuni cranio-cerebrale catastrofale” permanente
Externe
O provocare periculoasă de pe TikTok a dus la moartea unui tânăr de 17 ani / Un alt tânăr de 20 de ani are „leziuni cranio-cerebrale catastrofale” permanente
Telenovela Coldplay continuă: Soțul directoarei HR, surprins la același concert, cu amanta. Ce detalii au apărut abia acum (VIDEO)
Externe
Telenovela Coldplay continuă: Soțul directoarei HR, surprins la același concert, cu amanta. Ce detalii au apărut abia acum (VIDEO)
Nicolas Sarkozy, condamnat cu executare: „Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus” / Ce acuzații grave i se aduc
Externe
Nicolas Sarkozy, condamnat cu executare: „Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus” / Ce acuzații grave i se aduc
Trump cere anchetă la ONU și acuză un sabotaj: „Au fost 3 evenimente extrem de suspecte”. Ce a pățit (VIDEO)
Externe
Trump cere anchetă la ONU și acuză un sabotaj: „Au fost 3 evenimente extrem de suspecte”. Ce a pățit (VIDEO)
Vlad Plahotniuc, adus încătușat în Chișinău. Oligarhul acuzat de „furtul secolului” în Republica Moldova a fost extrădat de Grecia (VIDEO, GALERIE FOTO)
Externe
Vlad Plahotniuc, adus încătușat în Chișinău. Oligarhul acuzat de „furtul secolului” în Republica Moldova a fost extrădat de Grecia (VIDEO, GALERIE FOTO)
Migranții români, în centrul unui scandal în Marea Britanie. De ce s-au inflamat spiritele / Schimb de replici între Nigel Farage și oponenții săi
Externe
Migranții români, în centrul unui scandal în Marea Britanie. De ce s-au inflamat spiritele / Schimb de replici între Nigel Farage și oponenții săi
Drone de origine necunoscută au fost identificate deasupra a patru aeroporturi daneze
Externe
Drone de origine necunoscută au fost identificate deasupra a patru aeroporturi daneze
Val de reacții, după ce o profesoară de economie a spus că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene: “Doar cu o femeie puteam”
Externe
Val de reacții, după ce o profesoară de economie a spus că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene: “Doar cu o femeie puteam”
Monștri marini, cu tentacule gigantice de 20 de metri, au fost găsiți pe plajele din Texas
Externe
Monștri marini, cu tentacule gigantice de 20 de metri, au fost găsiți pe plajele din Texas
Ultima oră
23:17 - Cum putem transforma resturile din bucătărie în resurse pentru grădină. Iată câteva sfaturi eficiente
22:49 - Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani” / „Potra a încercat în România ce a încercat în țări africane”
22:40 - Alex Velea, declarații ȘOCANTE despre drama prin care a trecut Antonia: „Au nenorocit-o psihic” / „Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați”
22:00 - Cetățenie română „începând de la 2.000 de euro”. Schema rușilor pentru obținerea pașaportului românesc
21:59 - Ella l-a dat uitării pe Teo! Cu cine se iubește acum fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
21:57 - Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui conflict militar direct cu Rusia și ce măsuri pregătește România în materie de apărare: “Este o obligație legală”
21:39 - Ce spune Tanczos Barna despre lipsa banilor pentru pensii și salarii la ministere: „Sunt informații alarmiste și false. Nu avem o situație apocaliptică”
21:26 - Război uriaș între Diana Șoșoacă și Silvestru, fostul soț: „Este un incult juridic”/ „Sigur o s-o rețină. Doamne ajută!”
21:13 - Cum trăiesc oamenii care nu simt frică. Cazuri rare și explicații științifice
20:44 - De la 1 octombrie, ratele vor exploda. Cât vor plăti, în plus, românii la un credit ipotecar: „Este o creştere semnificativă”