„Un miracol de Crăciun": O pisică dispărută s-a întors acasă după 5 ani (FOTO)

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 17:14
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. O pisică s-a întors acasă după 5 ani
  2. „E cea mai afectuoasă și iubitoare pisică”

O pisică dispărută fără urmă în august 2020 a fost găsită recent, în preajma Crăciunului. S-a întâmplat Cambridgeshire, Anglia. „Părea că-i cu adevărat un miracol de Crăciun”, a spus stăpâna ei.

O pisică s-a întors acasă după 5 ani

Bindi a dispărut din casa sa din Haddenham, Cambridgeshire, în august 2020. Jilly Fretwell, stăpâna sa, a tot căutat-o, dar în zadar. Pe 18 decembrie, însă, a primit un telefon de la un cabinet veterinar, care a anunțat-o că pisica fusese găsită.

„Părea că-i cu adevărat un miracol de Crăciun. Abia când am văzut-o m-am convins că ea era. Suntem atât de recunoscători că era microcipată și că e în viață și sănătoasă. Nu am mai auzit niciodată de o pisică dispărută atât de mult timp care să se întoarcă teafără”, a spus Jilly, potrivit Daily Express.

„E cea mai afectuoasă și iubitoare pisică”

Tânăra încurajează acum toți proprietarii de pisici să le microcipeze.

Nu se știe ce a făcut Bindi în tot acest timp.

„E cea mai afectuoasă și iubitoare pisică. Își pune lăbuțele pe umerii tăi și te îmbrățișează cu adevărat. E foarte calmă și drăgălașă. Cred că a fost îngrijită de cineva, că arată excelent. Probabil a stat într-o casă, dar nu am idee”, a mai spus Jilly Fretwell.

