O suspectă a distrus acoperișurile și a spart ferestrele caselor în timp ce o furtună rară supercelulă a trecut în cursul nopţii de miercuri spre joi peste regiunea metropolitană a oraşului britanic Manchester, informează .

Un incident major a fost declarat în Tameside, acolo unde 100 de proprietăți ar fi fost Gerrit. Conform

Met Office, birorul britanic de meteorologie, probabil a fost o tornadă.

De asemenea, haosul de călătorie a continuat a doua zi, joi, unele feriboturi, trenuri și avioane fiind deja anulate, având în vedere că rețelele de transport încearcă să-și revină în urma inundațiilor și a daunelor care au blocat miercuri trenurile în mare parte din Scoția și în unele zone ale Angliei.

| In Greater , as Storm Gerrit sweeps the country, thousands of homes remain without power, and travelers are likely to face continued disruption.

