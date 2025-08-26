Un cuplu din Mission, Canada, a avut o experiență neobișnuită când verighetele lor au ajuns din greșeală într-un sac de floricele aruncat la gunoi.

Bărbatul a început o misiune aproape imposibilă, reușind să recupereze bijuteriile dintr-un depozit de compost, după ce a căutat printre resturi menajere.

Cuprins:

Cum au ajuns bijuteriile în compost

Cum au găsit bijuteria

Care a fost finalul poveștii

Cum au ajuns bijuteriile în compost

Totul a început când Steve și soția lui, Jeannine, au mers la cinema să vizioneze un film despre Formula 1. Când s-au întors acasă, Jeannine a adus un sac mare de floricele pentru fiica lor, dar o parte din ele s-au vărsat pe gazon.

Folosindu-și mâna pe care avea inelele, ea a strâns boabele de și le-a pus înapoi în pungă. Sacosa a fost apoi aruncată la gunoi, iar dimineața a fost ridicată de mașina de gunoi.

Criza a devenit evidentă la cină, a doua zi. „Am mers la baie, mi-am spălat mâinile, m-am uitat și am zis: «Unde sunt inelele mele?» A trebuit să plec de la restaurant pentru că eram supărată”, a povestit Jeannine, conform BBC, citată de .

Cum au găsit bijuteria

Convins că inelele au ajuns la groapa de gunoi, Steve a verificat camerele de supraveghere și a mers direct la depozitul din Mission. Acolo l-a întâlnit pe Denny Webster, responsabil de procesarea deșeurilor.

„Am o întrebare interesantă. Mă întreb dacă pot să caut în grămada de compost inelele soției mele, care cred că sunt acolo. Știu exact în ce pungă sunt. Știu ce caut. Sunt niște floricele și o cutie de gogoși”, i-a spus Steve administratorului, potrivit aceleași surse.

Inițial sceptic, Webster și-a dat seama rapid că bărbatul își cunoaște foarte bine gunoiul. „M-am uitat și am zis: «Oh, acolo e o pungă de popcorn». Atunci am zis: «OK, poate chiar e serios». Era în genunchi, pe ploaie, într-un miros greu. Nimeni întreg la minte nu ar fi făcut asta”, a relatat Webster.

Căutarea nu a durat mult. La doar 15 minute după ce a găsit punga de floricele, Steve a descoperit primul inel.

„M-a sunat imediat când a găsit primul”, a spus Jeannine. Între timp, ea cumpăra un de metale, la sugestia soțului. „Am găsit și al doilea inel, am sunat-o din nou. Ea deja cumpărase detectorul”, a povestit Steve.

Care a fost finalul poveștii

După câteva ore de emoții și o căutare în condiții dificile, ambele inele au fost găsite în stare bună. Poveștile lor simbolice, un inel de logodnă reînnoit și unul primit la aniversarea de 10 ani de căsătorie, care s-au întors în siguranță la mâna lui Jeannine.