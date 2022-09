O prezentatoare de știri din SUA a făcut accident vascular în direct, în timpul jurnalului (VIDEO)

O prezentatoare de știri din Oklahoma, Statele Unite ale Americii, a trecut prin momente cumplite chiar în timp ce prezenta jurnalul la postul de televiziune KJRH-TV.

Aceasta și-a dat seama că nu se simte bine și a întrerupt prezentarea știrilor, după ce , scrie Le Figaro, citați de .

În timpul jurnalului de sâmbătă, când vorbea despre lansarea misiunii Artemis, prezentatoarea Julie Chin a simțit că starea ei de sănătate se înrăutățește vizibil, observând cum întâmpină dificultăți de exprimare. Deși a vrut ca asta să nu se observe pe micile ecrane și să continue jurnalul și-a dat seama că situația este tot mai delicată, așa că și-a cerut scuze în faţa telespectatorilor, pe care i-a anunțat că nu mai poate continua. „Ceva nu este în regulă în această dimineață, îmi cer scuze, o să predau legătura meteorologului nostru”.

De îndată ce a ieșit din direct, în platou, la fața locului, au ajuns echipajele de prim-ajutor, mai scrie sursa citată.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs.

— Mike Sington (@MikeSington)