O rachetă a lovit cartierul general al Marinei ruse din Crimeea (VIDEO)

Sediul flotei ruse de la Marea Neagră din Crimeea a fost lovit cu o rachetă, a declarat guvernatorul Sevastopolului, instalat de Rusia, potrivit .

Într-o postare pe Telegram, Mihail Razvozhayev spune că un fragment a căzut lângă Teatrul Lunacharsky din cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de ruși.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.

The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.…

— (((Tendar))) (@Tendar)