O rachetă rusească a lovit un hotel din Zaporojie. O persoană ucisă și alte 14 rănite (FOTO, VIDEO)

O rachetă rusească a lovit un hotel din orașul ucrainean Zaporojie, joi seară, omorând un om și rănind alți 14, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit .

Poliția ucraineană susține că orașul a fost lovit de o rachetă Iskander la ora 19:20, ora României.

„Zaporojie. Orașul suferă zilnic din cauza bombardamentelor rusești. Un incendiu a izbucnit într-o clădire civilă după ce au lovit-o ocupanții cu o rachetă”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Terrible moments as the russians took the lives of peaceful people in Zaporizhzhia

It was a matter of seconds and people didn’t even have a chance to save themselves…

There was a children’s camp (from 6 to 13 years old) on the territory of the „Reikarts” hotel that was hit by…

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska)