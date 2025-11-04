O sculptură realistă cu Donald Trump, într-o uniformă de deținut și legat de o cruce, a stârnit discuții în Elveția, unde a fost expusă săptămâna aceasta.

Unde este expusă respectiva sculptură cu Donald Trump

Sculptura, realizată de artistul britanic Mason Storm și intitulată „Sfânt sau Păcătos”, a fost expusă în orașul Basel, din nordul Elveției, sâmbătă. La începutul acestui an, aceeași lucrare a putut fi văzută într-o expoziție de la Viena.

Sculptura îl înfățișează pe președintele într-o uniformă portocalie, de deținut. Donald Trump este întruchipat stând cu ochii închiși, întins pe o cruce albă ușor înclinată, ceea ce poate simboliza, pe de-o parte, o posibilă răstignire, iar pe de altă parte, o execuție prin injecție letală.

„Este înfricoșător de realistă. Când am instalat-o, ne-am apropiat atât de mult încât vedeai fiecare rid, iar pielea este atât de realistă, încât este cu adevărat înfricoșător”, a spus Konrad Breznik, proprietarul galeriei în care este expusă lucrarea, potrivit .

Inițial, galeria își propusese să expună lucrarea la sediul său din gara centrală din Basel. Însă, în cele din urmă, s-a optat pentru un spațiu mai puțin aglomerat. Sculptura se găsește într-o vitrină de pe Basler Kunstmeile, o alee pietonală din inima orașului Basel.

Ce reacții a stârnit lucrarea care-l înfățișează pe Donald Trump trecătorilor

Numai luni, contoarele electronice au înregistrat peste 3.000 de persoane care treceau prin zonă. Mulți trecători s-au oprit să privească opera de artă, ba chiar au zâmbit la vederea ei. Nimeni nu și-a exprimat public indignarea.

„Este un semn că avem democrație… că ni se permite să expunem astfel de lucruri”, a declarat o cetățeană norvegiană care locuiește la Basel.

Întrebată dacă crede că lucrarea ar fi putut fi expusă în Statele Unite, ea a răspuns: „Nu cred, nu”.

„Cred că Trump s-ar putea proiecta în rolul unui Iisus modern. Sunt destul de sigur că este foarte convins că face ceea ce trebuie”, a spus un bărbat.

Cum se descrie Mason Storn, creatorul sculpturii cu Donald Trump

Mason Storm, un artist londonez anonim, cunoscut pentru sculpturile și pânzele hiperrealiste, dar neconvenționale, inspirate de arta stradală, își ascunde chipul în spatele unor cagule sau măști create de el însuși.

Lucrările sale, care ironizează ipocriziile din societatea modernă, sunt adesea comparate cu cele ale celebrului său compatriot Banksy.

Pe contul său de Instagram, se descrie ca fiind „artistul pe care oamenii adoră să-l iubească și adoră să-l urască”.

Cu mult înainte ca „Sfântul sau Păcătosul” să ajungă la Basel, lucrarea a fost achiziționată de un colecționar. Acesta din urmă este, potrivit galeriei din Elveția, o „figură de renume internațional care trăiește în Europa” și al cărei nume va rămâne confidențial.