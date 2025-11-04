B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții

O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții

B1.ro
04 nov. 2025, 21:42
O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
Sursa foto: DPA Images / Michael Brochstein
Cuprins
  1. Unde este expusă respectiva sculptură cu Donald Trump
  2. Ce reacții a stârnit lucrarea care-l înfățișează pe Donald Trump trecătorilor
  3. Cum se descrie Mason Storn, creatorul sculpturii cu Donald Trump

O sculptură realistă cu Donald Trump, într-o uniformă de deținut și legat de o cruce, a stârnit discuții în Elveția, unde a fost expusă săptămâna aceasta.

Unde este expusă respectiva sculptură cu Donald Trump

Sculptura, realizată de artistul britanic Mason Storm și intitulată „Sfânt sau Păcătos”, a fost expusă în orașul Basel, din nordul Elveției, sâmbătă. La începutul acestui an, aceeași lucrare a putut fi văzută într-o expoziție de la Viena.

Sculptura îl înfățișează pe președintele SUA într-o uniformă portocalie, de deținut. Donald Trump este întruchipat stând cu ochii închiși, întins pe o cruce albă ușor înclinată, ceea ce poate simboliza, pe de-o parte, o posibilă răstignire, iar pe de altă parte, o execuție prin injecție letală.

„Este înfricoșător de realistă. Când am instalat-o, ne-am apropiat atât de mult încât vedeai fiecare rid, iar pielea este atât de realistă, încât este cu adevărat înfricoșător”, a spus Konrad Breznik, proprietarul galeriei în care este expusă lucrarea, potrivit France 24.

Inițial, galeria își propusese să expună lucrarea la sediul său din gara centrală din Basel. Însă, în cele din urmă, s-a optat pentru un spațiu mai puțin aglomerat. Sculptura se găsește într-o vitrină de pe Basler Kunstmeile, o alee pietonală din inima orașului Basel.

Ce reacții a stârnit lucrarea care-l înfățișează pe Donald Trump trecătorilor

Numai luni, contoarele electronice au înregistrat peste 3.000 de persoane care treceau prin zonă. Mulți trecători s-au oprit să privească opera de artă, ba chiar au zâmbit la vederea ei. Nimeni nu și-a exprimat public indignarea.

„Este un semn că avem democrație… că ni se permite să expunem astfel de lucruri”, a declarat o cetățeană norvegiană care locuiește la Basel.

Întrebată dacă crede că lucrarea ar fi putut fi expusă în Statele Unite, ea a răspuns: „Nu cred, nu”.

„Cred că Trump s-ar putea proiecta în rolul unui Iisus modern. Sunt destul de sigur că este foarte convins că face ceea ce trebuie”, a spus un bărbat.

Cum se descrie Mason Storn, creatorul sculpturii cu Donald Trump

Mason Storm, un artist londonez anonim, cunoscut pentru sculpturile și pânzele hiperrealiste, dar neconvenționale, inspirate de arta stradală, își ascunde chipul în spatele unor cagule sau măști create de el însuși.

Lucrările sale, care ironizează ipocriziile din societatea modernă, sunt adesea comparate cu cele ale celebrului său compatriot Banksy.

Pe contul său de Instagram, se descrie ca fiind „artistul pe care oamenii adoră să-l iubească și adoră să-l urască”.

Cu mult înainte ca „Sfântul sau Păcătosul” să ajungă la Basel, lucrarea a fost achiziționată de un colecționar. Acesta din urmă este, potrivit galeriei din Elveția, o „figură de renume internațional care trăiește în Europa” și al cărei nume va rămâne confidențial.

Tags:
Citește și...
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Externe
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
Externe
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Externe
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
Externe
Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Externe
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Externe
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Externe
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Externe
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Externe
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
Externe
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
Ultima oră
23:21 - Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
23:06 - Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
23:03 - OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
22:52 - Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
22:45 - Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
22:29 - Anca Alexandrescu rupe tăcerea despre relația pe care o are acum cu Călin Georgescu: „Eu n-aș fi îndrăznit niciodată”
22:25 - Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram
22:00 - ÎCCJ a dat verdictul final în disputa Steaua – FCSB. Cum reacționează Gigi Becali
21:58 - CTP desființează candidatura Ancăi Alexandrescu: „A fost așezată în spatele lui Simion, ca să-i admire partea dorsală. Despre Primăria Capitalei nu știe nimic” (VIDEO)
21:31 - Reacția lui CTP, după ce Călin Georgescu a spus că “lupii nu se vând pentru un os mai mare”: “El este Dumnezeilă. Dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu” (VIDEO)