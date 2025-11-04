Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)

Călin Georgescu, președintele ales, dar al nimănui, continuă delirul. Ca de fiecare dată când a ieșit în public, suveranistul a venit cu dezvăluiri despre cum se mișcă lumea pe lângă noi.

Georgescu a descoperit un tunel între SUA și Rusia

Ca de fiecare dată, ori pe scările Poliției, ori pe treptele tribunalelor, Călin Georgescu ne-a oferit și acum un moemtn antologic. Fiind președinte ales, e și de așteptat să aibă informații pe care muritorii de rând nu le au. Astăzi ne-a vorbit despre tunelul dintre SUA și Rusia.

„Statele Unite fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering pentru a colobora împreună. Rusia și China au cale ferată și conducte de petrol comune. Parisul este un modest oraș provincial. Lumea se schimbă sub ochii noștri.”, a clamat în uralele susținătorilor. Vreo câteva zeci.

Sfatul zilnic pentru România

Și delirul continuă. Ne mai spune Călin Georgescu că, din leagănul civilizației, din țara aleasă, România nu mai e nimic. Dar se rezolvă.

„Poporul și-a arătat puterea ca un stâlp de granit. Eu m-am ridicat prin credință. Această încercare nu m-a doborât. Această putere vine din rugăciune. Iubirea și iertarea sunt o biruință. România nu este o colonie. România nu e un câmp de experimente politice. Legea se face la București, nu la Paris. Țările din jurul nostru s-au ridicat. Polonia s-a ridicat. Ungaria s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat. România trebuie să se ridice. Poporul român nu trebuie să copieze pe nimeni, adică unii cu altii și noi toți cu Dumnezeu.”, a mai strigat Călin Georgescu.

este sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.