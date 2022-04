O supraviețuitoare a Holocaustului a murit într-un subsol din Mariupol, în timp ce rușii pretind că luptă în Ucraina ca să „denazifice” țara (FOTO)

Vanda Semionovna Obiedkova (91 de ani), supraviețuitoare a Holocaustului, a murit într-un subsol din Mariupol, acolo unde se adăpostea de bombardamentele rușilor. Ea a decedat pe 4 aprilie, după săptămâni fără apă și căldură. Asta în condițiile în care Vladimir Putin a susținut, chiar din discursul în care a anunțat începutul „operațiunii militare speciale” în Ucraina, că unul dintre obiective este „denazificarea” acestei țări.

Vanda Semionovna Obiedkova și familia ei s-au mutat într-un subsol când rușii au început să bombardeze orașul-port. Multă vreme ea a stat fără apă și căldură, iar în ultimele două săptămâni nu a mai putut să se ridice în picioare, a povestit Larissa, fiica ei, pentru

„Nu era apă, electricitate, căldură… Era un frig insuportabil. Mama nu merita o astfel de moarte”, a spus Larissa.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

