O tânără iraniană este scoasă inconștientă din metrou. A fost bătută de polițiști pentru că nu purta hijab

O tânără iraniană a intrat în comă la începutul lunii acesteia după ce a fost bătută de polițiști pentru că , iar acum s-ar aflat în moarte cerebrală.

Fotografii în timp ce era inconștientă, cu banda pe cap și tub respirator au fost făcute publice de către grupurile pentru drepturile omului, conform

„Cele mai recente monitorizări privind starea de sănătate a lui Geravand indică faptul că starea ei de moarte cerebrală pare sigură, în ciuda eforturilor personalului medical”, a scris presa de stat.

Tânăra se urca în vagonul metroului în stația Shohada din Teheran cu alte două fete. La scurt timp, pasagerii sunt văzuți că o purtau pe fată inconștientă înainte de a o lăsa pe peron. Imaginile din metrou sau de la intrarea în gară nu au fost difuzate.

An Iranian teenage girl fell into a coma earlier this month following an alleged encounter with officers over violating the country’s hijab law. Now, Armita Geravand is said to be ‘brain dead’, Iranian state media reported

