O tânără olandeză de 28 de ani , suferind de sindromul oboselii cronice, a fost eutanasiată la cerere

O tânără olandeză în vârstă de 28 de ani a reușit să emoționeze oameni din întreaga lume prin mesajul postat pe Twitter în care își anunța urmăritorii că sâmbătă, 27 ianuarie 2024, urmează să fie eutanasiată, informează .

Dosarul medical al lui Lauren Hoeve era unul extrem de complex. Diagnosticată cu autism, anxietate și ADHD de-a lungul vieții sale, în 2019 a mai primit o veste proastă: suferea de encefalomielită mialgică.

Encefalomielita mialgică este adesea cunoscută și sub denumirea de sindrom de oboseală cronică, dar Lauren nu folosea acest termen, pentru că nu considera că exprimă severitatea stării sale de epuizare pe care o resimțea.

Lauren i-a comunicat . Doctorul i-a spus că îi respectă dorința, dar că nu putea să îndeplinească procedura din cauza condițiilor ei psihologice.

Lauren Hoeve a fost înscrisă pe lista de așteptare pentru a fi consultată de specialiști, dar așteptarea ei a fost mai lungă decât de obicei din cauza pandemiei. De abia în luna aprilie a anului trecut medicii au stabilit că are discernământ, iar cererea ei de eutanasie a fost aprobată.

În dimineața de sâmbătă, 27 ianuarie 2024, Lauren Hoeve a scris ultimul mesaj pe Twitter, prin care și-a luat rămas bun de la cei care o urmăreau.

”Acesta va fi ultimul meu tweet. Mulțumesc pentru dragostea arătată tuturor. Mă voi odihni puțin și voi fi alături de cei dragi. Bucurați-vă de un ultim meme morbid de la mine”, a scris ea alături de o fotografie cu un copil cu ochelari de soare care își ridică degetul mare, în timp ce un medic îi stă alături. Pe imagine era scris următorul text: „Eu fiind eutanasiată”.

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. ❤️😎👍

— Lauren ✨ (@dutchlauren)