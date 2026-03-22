O țară din Europa restricționează vânzările de carburanți. Premierul ei a anunțat că decizia e aplicabilă imediat

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 17:00
Premierul Sloveniei, Robert Golob. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Aaron Schwartz

Premierul Sloveniei, Robert Golob, a anunțat că vânzările de carburanți vor fi restricționate, din cauza problemelor la nivel internațional generate de reizbucnirea războiului în Orientul Mijlociu.

Slovenia restricționează vânzările de carburanți

Astfel, persoanele fizice vor putea cumpăra zilnic maximum 50 de litri de benzină sau motorină, iar companiile – maximum 200 de litri pe zi.

Robert Golob a precizat că măsura se aplică imediat.

Dar deocamdată nu e clar cum anume vor fi puse în practică restricțiile, precizează agenția DPA.

În Slovenia, prețul carburanților e reglementat de mult timp de către stat, fiind relativ scăzut. Numai că, urmare a scumpirii carburanților în Europa, în general, din cauza crizei din Orientul Mijlociu, mulți șoferi din afara țării, mai ales austrieci și italieni, merg în Slovenia să facă plinul la prețurile mai mici de acolo, explică Agerpres.

De altfel, premierul Robert Golob a declarat că această tendință e principalul motiv pentru introducerea restricțiilor. El a mai spus că rezervele de carburanți ale țării sunt suficiente, singura problemă fiind rapiditatea livrărilor către benzinării.

