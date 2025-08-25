O turistă a povestit cum a fost vizita în noul resort de lux din Coreea de Nord

Un turistic din a fost inaugurat la 1 iulie 2025, pe coasta de est a țării. Acesta are măsuri stricte de securitate, iar accesul turiștilor străini este limitat.

Cuprins

Ce spune turista despre resort

Ce se găsește în stațiune

Despre complex

Ce spune turista despre resort

Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone este aflat în apropierea unui poligon de testare a rachetelor și primește în prezent doar turiști ruși, deși, în trecut, țara a permis și accesul turiștilor occidentali. Schimbarea a venit în primăvara lui 2025, fără explicații.

Printre primii vizitatori s-a aflat Anastasia Samsonova, o angajată în domeniul resurselor umane din Rusia. Ea a povestit cum a fost experiența.

Femeia a călătorit în iulie alături de alți 14 turiști. Grupul a fost în permanență însoțit de ghizi și agenți de securitate.

Cât despre program, putem spune că acesta a fost strict. Cine voia să interacționeze cu localnicii avea nevoie de permisiune.

„Ni s-a spus că garda ne însoțește pentru a evita situațiile în care am putea speria localnicii”, a declarat Anastasia pentru BBC News Russian, conform .

„Oamenii obișnuiți ar putea începe să se întrebe: «Cum se face că, chiar și fără marele nostru lider, sau fără fiul sau fiica lui, ei par să trăiască atât de bine?”, conform lui Andrei Lankov, expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia și profesor la Universitatea Kookmin din Seul.

Ce se găsește în stațiune

Complexul, care se află află pe o bucată de plajă de 2,5 mile și poate găzdui 20.000 de vizitatori, are hoteluri, restaurante, centre comerciale și un parc acvatic. Plajele sunt aproape pustii, cu nisip alb și șezlonguri noi.

Turiștii, în număr limitat, se pot bucura de experiență, însă nu pot fotografia șantierele, nu au voie să poarte ținute sumare, iar interacțiunea cu populația locală este limitată.

O excursie de o săptămână costă 1.800 de dolari. Acest lucru înseamnă cu 60% mai mult decât salariul mediu lunar din Rusia.

Despre complex

Prin acest complex se dorește impulsionarea turismul și a economiei. Cu toate acestea, proiectul a fost marcat de acuzații de muncă forțată, condiții dure pentru muncitori și relocarea forțată a localnicilor.

Conform unor organizații pentru drepturile omului și experți ONU, muncitorii ar fi fost supuși la multe ore de activitate și compensații insuficiente.

În ciuda tuturor dezavantajelor, turiștii care au vizitat stațiunea declară că experiența a fost „exotică”. Ba chiar, spun că își doresc să revină.

„Ne gândim să adunăm tot grupul pentru a merge în același loc anul viitor. Nu sunt sigură dacă va funcționa, dar am auzit că există și o stațiune de schi lângă Wonsan Kalma. Așa că, poate într-o zi voi vizita și acea stațiune”, a declarat Anastasia.