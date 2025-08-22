De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?

În ultimele decenii, pokerul a devenit un adevărat fenomen social. Ceea ce la început a fost doar un joc de cărți bazat în mare parte pe noroc, s-a dezvoltat foarte mult pe parcursul istoriei, iar apariția pokerului online a deschis noi orizonturi.

Asta deoarece au apărut noi variante de poker și turnee, astfel că, indiferent dacă ești genul care preferă un joc mai rapid sau unul de durată, vei găsi cu siguranță ceva să îți placă. Mai mult decât atât, pokerul este accesibil tuturor.

Dacă joci online, o poți face cu buy-in-uri foarte mici sau te poți înscrie chiar la turnee freeroll – fără buy-in, dar cu premii în bani sau tichete la alte turnee. Așadar, varietatea e garantată, iar aceste lucruri contribuie și mai mult la popularitatea de care se bucură pokerul în prezent.

Iată câteva motive pentru care merită să joci poker:

1.Ajută la socializare – Indiferent că joci online, într-un club de poker, cazinou sau doar cu prietenii, cu siguranță un aspect important pe care trebuie să îl iei în calcul când joci poker este socializarea. Pokerul nu este neapărat un joc al încrâncenării, ci unul în care se fac multe glume și se leagă prietenii. Tocmai prin socializare jocul a ajuns în întreaga lume, dus de emigranții care se distrau în lungile zile petrecute pe vapoare în urmă cu mai bine de un secol, când mergeau dintr-un colț în altul al lumii.

2.Este foarte antrenant și provocator – Având în vedere modul în care se desfășoară, nivelul de adrenalină este constant ridicat, pentru că în orice moment poți să câștigi sau să pierzi o mulțime de fise, poate chiar întreg stack-ul. Acest lucru face ca jocul de poker să fie foarte distractiv. De asemenea, daca închizi ochii și te gândești la poker, cel mai probabil vei avea în minte imaginea unor prieteni care stau la masă, joacă și fac glume. Pokerul induce de la sine o atmosferă relaxantă și distractivă. De altfel, foarte multe grupuri de prieteni au planificate constant seri de poker.

3.Este un joc care te disciplinează – Pentru a avea succes în poker pe termen lung, este nevoie să aplici o strategie câștigătoare, iar disciplina este un element cheie. Nu poți avea succes dacă nu știi să-ți controlezi emoțiile și . Iar exercițiul disciplinei în poker te va ajuta și în viața de zi cu zi. Practic, vei deprinde obiceiuri bune pe care le poți aplica și în alte domenii, mai ales că disciplina e cheia în mai multe domenii.

4.Îți antrenează mintea – Cercetătorii de la Universitatea din Illinois de Sud au publicat un studiu care a demonstrat că pokerul are beneficii și pentru sănătatea mentală a celor care îl practică. Creierul este constant implicat în deciziile pe care le iei la poker și trebuie să fii mereu pe fază pentru a avea succes. În plus, nu ești atent doar la cărțile tale, ci și la cele de pe masă și vei încerca să anticipezi ce au adversarii. Așadar, îți îmbunătățești și atenția distributivă.

5.Pokerul și alte substanțe – Cercetătorii au constatat că creierul unui jucător de poker trece printr-un mix intens de procese chimice, pentru că jocul implică riscuri, adrenalină, concentrare și strategie. Substanțele principale eliberate de creierul unui jucător de poker sunt dopamină, adrenalină, noradrenalină, serotonină și endorfine.

Scurtă istorie a jocului de poker

Până în acest moment, nu există o certitudine cu privire la inventatorii pokerului, mai ales că mai multe popoare și-au asumat acest lucru. Spre exemplu, persanii spun că ei l-au inventat și că are la bază un joc denumit As Nas, popular în secolul al 16-lea.

Francezii afirmă că ei l-au inventat și că are ca origini jocul numit poque, iar nemții susțin că ei i-au dat naștere și că la bază s-ar afla pochspiel.

Prima atestare oficiala a pokerului a avut însă loc în anul 1829. Scriitorul britanic Joseph Crowell a notat într-un jurnal cum a văzut emigranții care jucau poker în estuarul râului Mississippi. Regulile erau însă diferite în acel moment. Jocul avea doar 20 de cărți și câte cinci erau împărțite. Se făceau pariurile, iar cel cu cea mai bună mână câștiga.

Pokerul a devenit și mai popular după ce a fost inventată versiunea Texas Hold’em, undeva la începutul secolului al XX-lea. De atunci, acesta a devenit un joc de abilități, nu doar unul de noroc.

Din 1970 a început regalul pokerului, World Series of Poker, eveniment la care participă cei mai buni jucători din lume. Partidele au început să fie televizate, iar apariția camerelor de poker online a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestui joc.

În aceste condiții, pokerul a continuat să fie jucat de oameni simpli, dar și de celebrități precum actori ca Ben Affleck și Matt Damon sau fotbaliști precum Neymar și Cristiano Ronaldo, fiind un fenomen internațional.