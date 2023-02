Oameni din întreaga lume își doresc să adopte fetița care s-a născut sub dărâmături, în Siria: „Vreau să-i ofer o viață decentă”

Mii de oameni vor să o adopte pe Aya, fetița care prăbușite din nord-vestul Siriei, în urma cutremurului devastator de luni.

În momentul în care a fost salvată, aceasta era încă legată de mama ei prin cordonul ombilical, informează .

După ce a fost scoasă de sub dărâmături, fetița a fost dusă la spital și pusă într-un incubator.

„A sosit luni într-o stare atât de proastă, avea umflături, vânătăi, ”, a declarat Hani Marouf, medicul pediatru care îngrijește copilul.

Potrivit managerul unității medicale, Khalid Attiah, de când fetița a ajuns la spital, oameni din întreaga lume doresc să o adopte.

Se pare că și în mediul online oamenii transmis că vor să o înfieze, cerând detalii despre procedură.

Rescuers pull newborn baby alive from rubble in northern Syria, after finding her still tied by her umbilical cord to her mother, who died in massive quakes that hit Türkiye and Syria; infant is sole survivor of her immediate family

„Mi-ar plăcea să o adopt și să-i ofer o viață decentă”, a scris cineva.

„Sunt gata să adopt acest copil și să am grijă de el … dacă procedurile legale îmi permit”, a scris o prezentatoare TV din Kuwait, Orientul Mijlociu.

Medicul Attiah, care are o fiică cu doar patru luni mai mare decât Aya, a specificat însă că nu va lăsa pe nimeni să o adopte în acest moment.

„Până la venirea unor rude îndepărtate, o consider copilul meu”, a spus el. Deocamdată, micuța este alăptată de soția doctorului, alături de propria lor fiică.

În imaginile ajunse virale pe rețelele de socializare se poate observa cum un bărbat care iese de sub resturile unei clădiri ține în brațe un bebeluș acoperit de praf.

🇸🇾 A newborn baby is rushed to safety in Jindires, Syria following a series of powerful earthquakes along the border with Turkey which killed at least 5,100.

The mother reportedly gave birth under the rubble but did not survive.

— euronews (@euronews)