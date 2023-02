Scene cumplite în Siria: sub dărâmăturile cutremurului, cu ultima suflare, o mamă a dat viață unui bebeluș (VIDEO)

O femeie a născut prinsă din regiunea Alep, în urma cutremurului devastator de luni.

Din păcate, mama nu a reușit să supraviețuiască, dar momentul în care nou-născutul a fost salvat a fost surprins și a devenit viral pe rețelele de socializare, scrie portalul de știri .

În filmarea publicată de un jurnalist sirian pe Twitter se vede momentul în care un bărbat iese cu bebelușul salvat dintre ruine și îl predă echipajelor de salvare.

Imaginile sunt filmate în Jindires, guvernoratul Alep, situat la granița cu Turcia, una dintre zonele cele mai afectate de cutremurul care a ucis mii de oameni.

„Ea l-a protejat pe cel mic cu propriul trup, până în ultima clipă”, notează portalul Al Balad, referindu-se la nou-născutul care a fost transportat la spital și trăiește.

