Externe » În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev

În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev

George Lupu
07 aug. 2025, 13:42
În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
Sursa foto: MAE

În ziua în care în România a fost doliu național, pentru înmormântarea lui Ion Iliescu, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a început joi o vizită oficială la Kiev, marcând prima vizită bilaterală a unui șef al diplomației române în capitala Ucrainei de la declanșarea agresiunii ruse în 2022.

  • Ce a făcut Oana Țoiu la Kiev
  • Care a fost agenda întâlnirilor

Ce a făcut Oana Țoiu la Kiev

„Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de interes comun, după care voi continua cu o vizită la Cernăuți”, a scris joi Oana Țoiu, despre vizita la Kiev pe rețeaua X.

Vizita a început cu un moment simbolic: ministrul a fost la spitalul de copii Okhmatdyt, grav afectat în urmă cu un an de un atac rusesc considerat o crimă de război.

„A fost o crimă de război îngrozitoare, care a șocat lumea și care nu va rămâne nepedepsită. Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte cât de puternic mă afectează aceste atacuri cinice. Văzând acești copii nevinovați în tratament, unii pentru boli foarte grave, mi-am dat seama încă o dată că ucrainenii sunt un popor puternic și rezistent”.

Care a fost agenda întâlnirilor

Ministrul a vizitat și „Școala Supereroilor”, un proiect educațional destinat copiilor bolnavi de cancer din cadrul Institutului Național de Oncologie din Kiev, sprijinit de Fundația Primei Doamne Olena Zelenska.

“Am fost profund impresionată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează un tratament de lungă durată. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru a le oferi acestor copii zile mai luminoase. Mi-am exprimat admirația sinceră și urările de bine tuturor acestor supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată”.

Am fost profund impresionată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează un tratament de lungă durată. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru a le oferi acestor copii zile mai luminoase. Mi-am exprimat admirația sinceră și urările de bine tuturor acestor supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată".

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că partidul său n-a fost de acord, în ședința de guvern, ca 7 august să fie zi de doliu național după moartea fostului președinte Ion Iliescu.

