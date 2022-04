Olanda trimite vehicule blindate și alte arme grele în Ucraina

Olanda este dispusă să trimită echipamente grele în Ucraina, în special vehicule blindate. Decizia respectivă fiind anunțată de premierul Mark Rutte pe rețelele de socializare.

Rutte a anunțat deja decizia de a furniza vehicule blindate președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În conversația noastră cu președintele Zelenski, ne-am exprimat sprijinul față de acesta.

Olanda va transfera echipamente grele, în Ucraina. Împreună cu aliații, luăm în considerare posibilitatea livrărilor suplimentare de echipamente grele”, a scris Rutte.

📞: In a call with the and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.

— Mark Rutte (@MinPres)