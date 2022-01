OMS: 2022 ar putea aduce sfârșitul pandemiei. Ce condiție trebuie să îndeplinească toate țările lumii pentru acest obiectiv

„Deși nici o țară nu este ferită de pandemie, avem multe instrumente ca să tratăm și să prevenim răspândirea COVID-19. Cât timp inegalitatea distribuirii de vaccinuri continuă, cu atât crește riscul ca virusul să sufere mutații în moduri pe care nu le putem preveni sau prezice. Dacă vom opri inegalitatea, vom opri și pandemia”, a declarat Ghebreyesu cu puțin timp înainte de intrarea în al treilea an care stă sub semnul noului coronavirus.

The Global Well being Organisation (WHO) leader Tedros Adhanom Ghebreyesus stated that he’s constructive that the Covid-19 pandemic might be defeated in 2022, equipped nations paintings in combination to include its unfold.Ghebreyesus #Chief #conditiohttps://t.co/PSkaTpk3xS pic.twitter.com/VlwHQpGo33

— The Prime Hour (@theprimehour) January 1, 2022