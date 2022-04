ONU va vota suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului: „Rusia trebuie trasă la răspundere”

Joi, Organizația Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva.

Statele Unite ale Americii a înaintat propunerea de suspendare ca răspuns la descoperirea masacrului din Bucha. Mai multe state au cerut judecarea Rusiei pentru crime de război, potrivit hotnews.

Ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, al consiliului în lumina dezvăluirilor privind crimele comise de soldații ruși în Bucha.

După retragerea trupelor ruse din orașul aflat în apropiere de Kiev au început să apară tot mai multe mărturii despre civili uciși în plină stradă și despre o groapă comună din apropierea unei biserici.

„Credem că membrii armatei ruse au comis crime de război în Ucraina, și mai credem că Rusia trebuie trasă la răspundere”, a declarat Thomas-Greenfield, potrivit .

„Participarea Rusiei la Consiliul pentru Drepturile omului este o farză”, a mai adăugat Thomas-Greenfield.

🔴 BREAKING

The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of ‘s aggression against .

✅ YES: 32

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 13

— UN Human Rights Council (@UN_HRC)